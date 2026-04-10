حمله به پل B۱، نشانه دشمنی با پیشرفت و رفاه مردم است

به گزارش ایلنا به نقل از شورای شهر تهران مهدی چمران اظهار کرد: پل B۱ که آماده افتتاح و بهره‌برداری برای خدمت‌رسانی به مردم بود، متأسفانه دو بار مورد هجوم آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت و در حال حاضر از دسترس خارج شده و نیازمند انجام تعمیرات اساسی است.

وی ادامه داد: پل B۱ از نظر فنی و سازه‌ای یکی از پروژه‌های کم‌نظیر در سطح جهان به شمار می‌رود که با استفاده از کابل‌های کششی و طراحی خاص، به‌طور کامل توسط مهندسان ایرانی محاسبه، طراحی و اجرا شده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این پل هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود، تصریح کرد: هدف قرار دادن پروژه‌ای که حتی مورد استفاده عمومی قرار نگرفته، بیانگر آن است که دشمن با اصل آبادانی، توسعه زیرساخت‌ها و آسایش مردم مخالفت دارد.

وی اضافه کرد: این پل به‌عنوان یکی از بلندترین و زیباترین پل‌های منطقه شناخته می‌شود که تخریب آن، علاوه بر ایجاد خسارت فنی، روند خدمت‌رسانی به شهروندان را نیز با اختلال مواجه کرده است.

رییس شورای شهر تهران همچنین با اشاره به رویکرد خصمانه دشمن علیه دانشمندان و زیرساخت‌های علمی گفت: این اقدامات نشان‌دهنده دشمنی آشکار با دانش، فناوری و پیشرفت است و تصور دشمن بر این است که با آسیب به زیرساخت‌ها یا حذف نخبگان می‌تواند مسیر رشد علمی کشور را متوقف کند.

وی تأکید کرد: چنین اقداماتی نه‌تنها مانع پیشرفت نخواهد شد بلکه عزم مهندسان و متخصصان ایرانی را برای بازسازی و ادامه مسیر توسعه تقویت می‌کند.

چمران در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش متخصصان داخلی، این پل در آینده پس از انجام تعمیرات لازم، در اختیار مردم قرار گیرد و روند توسعه زیرساختی کشور با قوت ادامه یابد.

