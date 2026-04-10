خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس شورای شهر تهران:

حمله به پل B۱، نشانه دشمنی با پیشرفت و رفاه مردم است

کد خبر : 1771755
لینک کوتاه کپی شد.

رییس شورای شهر تهران روز جمعه در جریان بازدید از پل B۱ - که به‌تازگی توسط دشمن آمریکایی - صهیونی مورد حمله قرار گرفته است - گفت: حمله به پل B۱، نشانه دشمنی با پیشرفت و رفاه مردم است.

به گزارش ایلنا به نقل از شورای شهر تهران مهدی چمران اظهار کرد: پل B۱ که آماده افتتاح و بهره‌برداری برای خدمت‌رسانی به مردم بود، متأسفانه دو بار مورد هجوم آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت و در حال حاضر از دسترس خارج شده و نیازمند انجام تعمیرات اساسی است. 

وی ادامه داد: پل B۱ از نظر فنی و سازه‌ای یکی از پروژه‌های کم‌نظیر در سطح جهان به شمار می‌رود که با استفاده از کابل‌های کششی و طراحی خاص، به‌طور کامل توسط مهندسان ایرانی محاسبه، طراحی و اجرا شده است. 

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این پل هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود، تصریح کرد: هدف قرار دادن پروژه‌ای که حتی مورد استفاده عمومی قرار نگرفته، بیانگر آن است که دشمن با اصل آبادانی، توسعه زیرساخت‌ها و آسایش مردم مخالفت دارد. 

وی اضافه کرد: این پل به‌عنوان یکی از بلندترین و زیباترین پل‌های منطقه شناخته می‌شود که تخریب آن، علاوه بر ایجاد خسارت فنی، روند خدمت‌رسانی به شهروندان را نیز با اختلال مواجه کرده است. 

رییس شورای شهر تهران همچنین با اشاره به رویکرد خصمانه دشمن علیه دانشمندان و زیرساخت‌های علمی گفت: این اقدامات نشان‌دهنده دشمنی آشکار با دانش، فناوری و پیشرفت است و تصور دشمن بر این است که با آسیب به زیرساخت‌ها یا حذف نخبگان می‌تواند مسیر رشد علمی کشور را متوقف کند. 

وی تأکید کرد: چنین اقداماتی نه‌تنها مانع پیشرفت نخواهد شد بلکه عزم مهندسان و متخصصان ایرانی را برای بازسازی و ادامه مسیر توسعه تقویت می‌کند. 

چمران در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش متخصصان داخلی، این پل در آینده پس از انجام تعمیرات لازم، در اختیار مردم قرار گیرد و روند توسعه زیرساختی کشور با قوت ادامه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار