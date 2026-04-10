پیوستن رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به پویش «جان فدا»
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با پیوستن به پویش «جان فدا» بر ضرورت همبستگی ملّی و روحیه ایثار تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید پرویز فتاح پس از پیوستن به پویش «جانفدا» با اشاره به شرایط حساس کشور در جنگ با آمریکای جنایتکار و رژیم پلید صهیونی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حضور میدانی مردم در صحنه تأکید کردند، این پویش نیز نمادی از آمادگی مردم برای دفاع از میهن و حمایت از یکدیگر است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با دعوت از آحاد جامعه برای شرکت در این کارزار افزود: از همه اقشار میخواهم «به عشق ایران» با پیوستن به «جانفدا» در این مسیر همراه شوند و بار دیگر جلوهای از وحدت و فداکاری ایرانیان را به نمایش بگذارند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی ستاد اجرایی فرمان امام، پویش «جانفدا» در پی درخواستهای فراوان مردم برای جهاد با دشمن آمریکایی- صهیونی راهاندازی شده و تاکنون نزدیک به ۱۸ میلیون نفر در این کارزار مشارکت و اعلام آمادگی کردهاند.