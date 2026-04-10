پرداخت اجاره‌بهای ۴۰ میلیونی به آسیب‌دیدگان جنگ

عضو شورای شهر گفت: به آسیب‌دیدگان ودیعه مسکن و اجاره‌بها پرداخت می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، شورای شهر مصوب کرد که شهرداری به افراد آسیب‌دیده از جنگ، ۲ میلیارد تومان ودیعه مسکن پرداخت کند.

عضو شورای شهر تهران، محمد اقامیری، می‌گوید که علاوه بر ودیعه، اجاره‌بها نیز تا سقف ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در ۹ اسفند ۱۴۰۴، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند و در جریان موشک‌باران، حدود ۴۰ هزار ساختمان در پایتخت آسیب دید.

عضو شورای شهر می‌گوید که خانه‌هایی که آسیب جزئی دیده‌اند، مانند شکستن شیشه، در و پنجره، در حال بازسازی هستند و بازسازی خانه‌هایی که آسیب بیشتری دیده‌اند نیز به‌زودی آغاز می‌شود. در حال حاضر هم افراد آسیب‌دیده در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند.

اخبار مرتبط
