مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها پیگیرانه «دیپلماسی علمی» را دنبال کنند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها خواست «عالمانه و پیگیرانه» دیپلماسی علمی کشور را دنبال کنند.

به گزارش ایلنا  به نقل از وزارت علوم، شانزدهمین اجلاس مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور روز ۱۹ فروردین‌ماه با حضور  سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، و به‌صورت مجازی توسط مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار شد.

وزیر علوم در این جلسه از تلاش‌ها و همکاری‌های دانشگاهیان در شرایط اخیر قدردانی کرد و با اشاره به نقش جامعه علمی در تعاملات بین‌المللی گفت: دیپلماسی علمی می‌تواند مسیر مناسبی برای تقویت روابط دیپلماتیک فراهم سازد.

وی با بیان اینکه جامعه دانشگاهی جهان در رخدادهای اخیر همدلی‌هایی نشان داده است، از مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها خواست «عالمانه و پیگیرانه» دیپلماسی علمی کشور را دنبال کنند.

وی همچنین به فعالیت گسترده کمیسیون ملی یونسکو در این دوره اشاره کرد و خدمات آن را «بیش از وظایف معمول» دانست.

 سیمایی در ادامه از اقدامات انجام‌شده در حوزه بین‌الملل شامل تماس‌ها با برخی وزرای علوم دیگر کشورها، ارسال نامه‌های رسمی به سازمان‌های بین‌المللی و بازدید از دانشگاه‌های آسیب‌دیده با حضور نمایندگان رسانه‌های خارجی گزارش داد و نقش رایزنان علمی ایران در خارج از کشور را مثبت ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ایران برای جذب بیشتر دانشجویان خارجی، خطاب به مدیران بین‌الملل گفت: مأموریت‌های جدیدی در کشورهای مختلف از جمله آسیای میانه، شبه‌قاره، آفریقا و جنوب‌شرق آسیا پیش‌رو است و دانشگاه‌ها نباید منتظر اقدامات ستادی بمانند.

او افزود: در صورت ایجاد شرایط پایدارتر، «استقبال از تحصیل در ایران افزایش خواهد یافت».

در این نشست  احسان قبول، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت نیز با ترسیم ماموریت‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی در دوره جنگ و پساجنگ بر ضرورت ارتباط با دانشگاه‌ها و سازمان‌های علمی از سوی دانشگاه‌ها و خصوصا سمن‌های علمی درباره حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی از سوی دشمن تاکید داشت. دکتر قبول بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی علمی مجازی و ضرورت برقراری ارتباط با ایرانیان دانشگاهی خارج کشور و استفاده از دانش و تجربه ایشان در حوزه‌های مختلف علمی را ضروری دانست.

