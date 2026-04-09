پلیس تهران خبر داد
عامل ارسال اطلاعات حساس نظامی به شبکه معاند دستگیر شد
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت از دستگیری عامل ارسال اطلاعات حساس نظامی به شبکه معاند خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: 《روز چهارشنبه مورخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، متهمی را که اقدام به عضویت در شبکه معاند و ضد انقلاب «ایران اینترنشنال» کرده و اطلاعات حیاتی از جمله مشخصات مامورین و نیروهای ارزشمند و همچنین صحنههای اصابت موشک را به این شبکه ارسال میکرد، شناسایی و دستگیر کرد.
بررسیهای پلیس نشان داد که متهم علاوه بر ارسال اخبار و اطلاعات مربوط به اماکن حساس و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، آمادگی خود را برای برقراری ارتباط مستقیم با ارتشهای متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود.
پلیس تهران بزرگ با اقتدار و هوشیاری کامل، مانع ادامه فعالیتهای این فرد علیه امنیت ملی شد و پرونده در مراحل قانونی در حال پیگیری است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت ضمن تاکید بر اهمیت همکاری شهروندان با نیروهای امنیتی، اعلام کرد که حفاظت از نیروهای مسلح و اماکن حساس، خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی به شدت برخورد خواهد شد.》