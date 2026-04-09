دانشگاه جامع انقلاب اسلامی؛
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه جامع انقلاب اسلامی بر اساس آییننامههای وزارت علوم، فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون (استعدادهای درخشان) را برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ در مقطع کارشناسی ارشد اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، دانشگاه جامع انقلاب اسلامی در راستای سیاستهای هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، و با استناد به آییننامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از میان برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته، برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ در دوره روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته و در رشتههای مندرج در جدول پیوست، دانشجو میپذیرد.
الف) شرایط متقاضیان
دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱ که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی و حداقل سهچهارم کل واحدهای درسی، از نظر میانگین کل جزء بیست درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود (در مجموع دورههای روزانه و شبانه) باشند و حداکثر طی هشت یا نه نیمسال مطابق سرفصل مصوب رشته، دانشآموخته شوند.
تبصره ۱: دانشجویانی که طی شش نیمسال دانشآموخته میشوند، باید از نظر میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان همرشته و غیرهمورودی، جزء بیست درصد برتر باشند.
تبصره ۲: مطابق مصوبه شورای هدایت استعداد درخشان دانشگاه، داشتن حداقل معدل ۱۶ برای رشتههای فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی، و حداقل معدل ۱۷ برای سایر رشتهها الزامی است.
دانشآموختگی با درنظر گرفتن شرایط این فراخوان باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و در بازه میان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ انجام شده باشد.
۴. دانشجویانی که دارای هرگونه سابقه محکومیت انضباطی از سوی شورای انضباطی دانشگاه یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند، امکان استفاده از سهمیه استعداد درخشان برای ورود به مقطع بالاتر را نخواهند داشت. دانشگاه حق دارد در صورت اطلاع از این موضوع، در هر مرحله از ثبتنام، پذیرش، تحصیل و حتی پس از فراغت از تحصیل، مطابق ضوابط و مقررات با دانشجو برخورد نماید.
ب) نکات مهم:
۱. داشتن پوشش کامل چادر برای دانشجویان خانم الزامی است.
۲. مدارک تحصیلی تمامی متقاضیان توسط کمیته منتخب گروه آموزشی مربوطه بررسی خواهد شد. دانشجویانی که موفق به کسب حد نصاب لازم (۵۰ درصد از کل امتیاز) شوند، بر اساس اولویت و در چارچوب ظرفیت مصوب پذیرش خواهند شد.
تبصره ۱: گزینش نهایی متقاضیان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد، با احتساب ۶۰ درصد نمره معدل داوطلب و ۴۰ درصد نمره ارزیابی اساتید گروه آموزشی مربوطه محاسبه میشود.
تبصره ۲: رتبه متقاضی برای پذیرش نهایی، تنها پس از اعمال ضریب ۶۰ درصد برای معدل شش نیمسال تحصیلی داوطلب و ۴۰ درصد برای نمره ارزیابی اساتید مشخص و اعمال خواهد شد. بنابراین، رتبههای اولیه دانشجویان در فهرست ۲۰ درصد برتر، ملاک پذیرش نهایی نیست.
تبصره ۳: ارزیابی گروههای آموزشی شامل بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، نمرات دانشجویان و برگزاری مصاحبه توسط گروه آموزشی مربوطه در رشته مورد تقاضای متقاضی است.
۳. ثبتنام در این فراخوان به منزله پذیرش قطعی نیست. دانشگاه جامع انقلاب اسلامی در رد یا قبول تقاضای متقاضیان اختیار تام دارد و الزامی به تکمیل ظرفیت پذیرش خود ندارد.
۴. پذیرش دانشجویان غیرایرانی، دانشجویان انتقالی از دانشگاههای خارج از کشور، دانشجویانی که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاههای خارجی دریافت کردهاند، دانشجویانی که بدون آزمون وارد دوره کارشناسی شدهاند و دانشجویان کارشناسی ناپیوسته، با استفاده از ضوابط این فراخوان امکانپذیر نیست.
۵. اولویت ادامه تحصیل متقاضی در دوره کارشناسی ارشد، در همان رشته تحصیلی مرتبط با دوره کارشناسی است. بدیهی است در صورتعدم ارتباط رشته مورد تقاضای کارشناسی ارشد با رشته تحصیلی دوره کارشناسی، نام متقاضی از فرآیند پذیرش حذف خواهد شد.
۶. هر متقاضی تنها مجاز به انتخاب یک رشته/گرایش است. امکان پذیرش در بیش از یک رشته/گرایش وجود ندارد.
تبصره ۱: با توجه به اهمیت رشتههای انتخابی توسط متقاضیان، آن دسته از متقاضیانی که در رشتههای انتخابی خود پذیرفته نشوند، هیچگونه حقی برای اعتراض به فرآیند پذیرش خود نخواهند داشت.
چنانچه پس از تأیید کمیته معاونت آموزشی دانشگاه و ثبت اطلاعات پذیرفتهشدگان در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور، یا پس از تأیید نهایی توسط آن سازمان، دانشجویی از ادامه تحصیل انصراف دهد، جایگزینی برای او پذیرفته نخواهد شد. پیش از این مراحل، تعیین جایگزین تنها با نظر کمیته مذکور میسر خواهد بود.
۸. تغییر رشته و گرایش پس از قبولی و کسب پذیرش به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.
۹. متقاضی موظف است در جلسه مصاحبه مطابق شرایط اعلامی توسط گروه آموزشی مربوطه حضور به هم رساند. عدم شرکت در مصاحبه به منزله انصراف از تقاضای ادامه تحصیل بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد تلقی خواهد شد و هیچگونه عذری پذیرفته نیست و مصاحبه مجدد برگزار نخواهد شد.
۱۰. پس از محاسبه امتیازات، مراتب در کمیته معاونت آموزشی دانشگاه اعتبارسنجی و تأیید خواهد شد. اسامی پذیرفتهشدگان اولیه از طریق پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه اعلام میگردد.
۱۱. پذیرش نهایی و قطعی متقاضیان منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.
۱۲. متقاضیان در دوره روزانه کارشناسی ارشد پذیرش شده و ادامه تحصیل آنان رایگان خواهد بود.
۱۳. هرگونه اطلاعرسانی به متقاضیان منحصراً از طریق پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه به نشانی https://www.cuir.ac.ir صورت میپذیرد. از این رو، به متقاضیان توصیه میشود اطلاعیههای مربوطه را از طریق پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه به طور منظم پیگیری کنند. همچنین، در صورت نیاز میتوانند پس از تعطیلات و در ساعات اداری با کارشناسان دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه به شمارههای ۳۵۹۴۶۸۸۳ و ۳۵۹۴۷۳۰۱ تماس حاصل نمایند.
ج- مدارک مورد نیاز برای بارگذاری:
گواهی بیست درصد برتر دوره کارشناسی: نمونه فرم پیوست است. طبق اطلاعات مندرج در فرم، گواهی دانشگاه مبدأ باید به صورت رسمی، با سربرگ دانشگاه، امضاء و مهر شده باشد تا قابل قبول واقع شود.
تصویر صفحه اول شناسنامه (به گونهای که شماره سریال قابل رؤیت باشد) و کارت ملی.
آخرین کارنامه کلی مقطع کارشناسی به صورت PDF واضح. (نیازی به تأیید اداره آموزش دانشگاهها ندارد. اسکرینشات صفحه مانیتور قابل قبول نیست.)
یک قطعه عکس ۴×۳ جدید.
تبصره: کسب یک نسخه از گواهی مربوط به افتخارات، فعالیتها یا عناوین زیر (در صورتی که متقاضیان موفق به کسب افتخاراتی شدهاند یا در فعالیتهای علمی شرکت داشتهاند) الزامی است و باید ضمیمه شود:
برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی (با ارائه گواهی معتبر از مرکز المپیاد علمی کشور).
دانشجویان نمونه کشوری (با ارائه گواهی معتبر از معاونت دانشجویی وزارت متبوع).
دارا بودن گواهی ثبت اختراع اخذ شده از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
برگزیدگان در جشنوارههای علمی معتبر بینالمللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) با ارائه گواهی معتبر.
نفر اول مسابقات قرآن و نهجالبلاغه کشوری یا حافظان کل قرآن کریم یا نهجالبلاغه (ویژه رشتههای علوم قرآن و حدیث) با ارائه گواهی.
دارا بودن عنوان مخترع، مبتکر و پژوهشگر برجسته با ارائه گواهی معتبر.
برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری با ارائه گواهی معتبر.
دارا بودن سوابق فعالیت در انجمنهای علمی، دورههای مهارتافزایی در رشته مرتبط، فعالیتهای حوزه کارآفرینی و سایر فعالیتهای علمی خارج از دانشگاه.
دارا بودن سوابق پژوهشی شامل مقالات، همایشها و طرحهای پژوهشی.
احراز توانمندی در یکی از زبانهای معتبر (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، اسپانیایی، عربی و …).
دارا بودن رتبه یک یا دو رقمی در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور (با ارائه گواهی معتبر).
سایر موارد مربوط به رزومه تحصیلی، شغلی و موارد مرتبط.
(۶) پرداخت هزینه: پرداخت هزینه مربوطه که متعاقباً اعلام خواهد شد، پیش از انجام مصاحبه الزامی میباشد.
د- زمان و نحوه ثبت نام الکترونیکی:
متقاضیان واجد شرایط تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک از طریق لینک https://feham.itcuir.ir/register اقدام نمایند.
نکته مهم: متقاضیان قبل از ثبت نام و ارسال مدارک، لازم است دستورالعمل پذیرش دانشجوی بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد، جدول رشتههای مورد پذیرش و ارتباط رشتهای و سایر موارد مربوطه را که در سایت ثبت نام موجود است، به دقت مطالعه کنند.