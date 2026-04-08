حرکت مدارس کشور به سوی تحول دیجیتال محور

به گزارش ایلنا، در راستای تحقق اهداف وزارت آموزش و پرورش مبنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال و ارتقای مهارت‌محوری، جلسه‌ای در قالب وبینار با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیران کل، رؤسای ادارات مشارکت‌های مردمی، کارشناسان مسئول و کارشناسان مشارکت‌های مردمی، مدیران و مؤسسان استان‌های سمنان و مرکزی به صورت وبیناری برگزار شد، بر پیشبرد برنامه‌های مشترک تأکید گردید.

در ابتدای این نشست، محمودزاده ضمن ابراز تأثر عمیق از شهادت رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای، و نیز شهادت سرداران، مسئولان، جمعی از مردم شریف ایران و همچنین شهدای عرصه فرهنگ و دانش، اظهار داشت: انتصاب حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، فرزند شایسته رهبر شهید، توانست بخشی از اندوه بی‌کران ملت ایران را در فقدان رهبر و دیگر شهدا تسکین بخشد.

محمودزاده با تأکید بر رویکرد برنامه هفتم توسعه در تربیت نیروی انسانی مهارت‌محور اظهار کرد: امروز اقتصاد آینده کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال وابسته به نسل جوانی است که مهارت‌های نوینی همچون سواد هوش مصنوعی و فناوری‌های کاربردی را فرا گرفته باشند.

وی با اشاره به تأکیدات مکرّر رهبر شهید معظم انقلاب بر ضرورت گسترش آموزش‌های مهارتی در مدرسه‌ها افزود: براساس نیازهای واقعی بازار کار و آمایش منطقه‌ای، آموزش‌وپرورش موظف است مهارت‌های پایه هوش مصنوعی و مهارت‌های دیجیتال را از دوره متوسطه اول و دوم به‌صورت نظام‌مند وارد فرایند تعلیم‌وتربیت کند تا دانش‌آموزان در پایه‌های هفتم تا دهم آموزش‌های بنیادی و کاربردی این حوزه را دریافت کنند.

محمودزاده با بیان اینکه علوم و مهارت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، خصوصاً مهارت‌های مرتبط با مدل‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی، امروز نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده شغلی دانش‌آموزان دارد گفت: هدف ما این است که همه دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی در سراسر کشور به این آموزش‌ها دسترسی یکسان داشته باشند.

او توضیح داد: بسیاری از مدارس غیردولتی، طی سال‌های اخیر پیشگام این مسیر بوده‌اند و دستاوردهای ارزشمندی نیز کسب کرده‌اند، اما اکنون نیاز است این فعالیت‌ها در سطح ملی نظم‌دهی و یکپارچه‌سازی شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر دانش‌آموزان، معلمان نیز باید به آموزش‌های تخصصی هوش مصنوعی و شیوه‌های بهره‌گیری از آن در فرآیندهای آموزشی تجهیز شوند.

به گفته او، این پروژه ملی با همکاری وزارت ارتباطات و مؤسسه «خِرَد بینا» در حال اجراست و تلاش می‌شود با هدف‌گذاری دقیق و زمان‌بندی مشخص، آموزش‌های لازم به معلمان و دانش‌آموزان به‌طور گسترده و اثربخش ارائه شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش، اعلام کرد: تکلیف آموزش‌های مقدماتی هوش مصنوعی برای تمامی معلمان و دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی مشخص شده و هم اکنون آموزش دانش آموزان در قطب یک و آموزش معلمان در قطب دو بصورت مجازی در حال اجرا است. لازم به ذکر است که آموزش معلمان در قطب یک این طرح با موفقیت به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود مدیران کل استان‌ها، از ظرفیت «منتورها» یا مربیان تربیت‌شده در هر استان نهایت بهره‌برداری را ببرند.این منتورها که از میان معلمان با تجربه و متخصص انتخاب شده‌اند، آموزش‌های تخصصی لازم را دیده‌اند و به عنوان مدرسان اصلی در استان‌ها فعالیت خواهند کرد. این افراد، بازوی اجرایی ما در انتقال دانش و مهارت‌های هوش مصنوعی به سایر معلمان و دانش‌آموزان در سراسر کشور خواهند بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود، بر لزوم ادغام آموزش‌های هوش مصنوعی در برنامه‌های درسی مدارس غیردولتی تأکید کرد و گفت: این آموزش‌ها باید به صورت مستمر در طول سال‌های تحصیلی آینده، به عنوان یکی از تکالیف اصلی مدارس غیردولتی، مد نظر قرار گیرد. مبنای این آموزش‌ها، همان کتاب کار و فناوری خواهد بود که عموماً در این راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محمودزاده همچنین به دغدغه دشمنان نسبت به افزایش توان علمی کشور و اقتدار علمی اشاره کرد و گفت: افزایش توان علمی، به ویژه در حوزه‌هایی مانند اقتدار نظامی که باعث سربلندی و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌شود، امری ضروری است که لازم است در اینجا از نیروهای نظامی و نیروهای مسلح که در این روزهای جنگ به شایستگی از کیان وطن پاسداری می‌کنند، کمال تشکر را بنماییم. اقتدار علمی ضامن امنیت و اقتدار کشور است. پس برای آن باید از هیچ تلاشی فروگذار نبود.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، محمودزاده، در پایان اظهار داشت: حضور مدیران و عوامل اجرایی در مدارس و مراکز غیردولتی، ستون فقرات نظارت و ارتقای کیفیت آموزشی است. ما از مدیران انتظار داریم که حضوری فعال و مؤثر داشته باشند؛ به این معنا که نه‌تنها بر روند اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی نظارت کنند، بلکه در تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به فرصت‌های یادگیری نیز نقش کلیدی ایفا نمایند. باید اطمینان حاصل شود که حضور تمامی دانش‌آموزان در کلاس‌های مجازی، دوره‌های فوق‌برنامه، و هرگونه فعالیت آموزشی و تربیتی تکمیلی، میسر و تسهیل شده است.

وی افزود: این امر با برنامه‌ریزی دقیق، رفع موانع فنی و محتوایی، و پیگیری مستمر وضعیت دانش‌آموزان امکان‌پذیر خواهد بود. کیفیت آموزشی، به‌ویژه در مدارس غیردولتی، نباید تحت هیچ شرایطی فدای کم‌توجهی به زیرساخت‌ها یا ناهماهنگی‌های اجرایی شود. ما باید با همکاری و تلاش مضاعف، فضایی را فراهم آوریم تا هر دانش‌آموز، فارغ از شرایط، بتواند از تمامی ظرفیت‌های آموزشی مدرسه بهره‌مند شود و ما نیز به عنوان دستگاه ناظر، بر حسن اجرای این فرآیندها نظارت دقیق داشته باشیم.

