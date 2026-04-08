رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:
افزایش چشمگیر تعرفه خدمات توانبخشی و یارانهها
رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش قابل توجه تعرفه خدمات مراکز توانبخشی و یارانهها خبر داد و گفت: با هدف کاهش فاصله میان هزینه تمامشده و یارانه پرداختی، تعرفهها در برخی بخشها تا ۸۰ و ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی با اشاره به برگزاری جلسهای مشترک با مسئولان سازمان برنامهریزی، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و شبکههای ملی مراکز توانبخشی، اظهار کرد: جلسهای با حضور خانم دکتر عباسی از سازمان مدیریت و برنامهریزی وزارت تعاون و همچنین مسئولان شبکههای ملی مراکز توانبخشی درباره تعرفهها و یارانهها برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، موضوع مراکز آموزشی و توانبخشی، مراکز ویزیت در منزل و همچنین حق پرستاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرامون یارانهها و طرحهای مرتبط تصمیمگیری شد.
حسینی با بیان اینکه سالهاست بین هزینه تمامشده خدمات و میزان یارانه پرداختی فاصله قابل توجهی وجود دارد، تصریح کرد: این شکاف در سالهای اخیر بهصورت پلکانی افزایش یافته، اما امسال تلاش شده با رشد قابل توجه و بهصورت «آسانسوری» این فاصله به حداقل برسد تا مراکز توانبخشی و آموزشی بتوانند وظایف خود را بهدرستی انجام دهند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، درصد رشد تعرفهها بسیار بالا خواهد بود و بهویژه با رویکرد خانوادهمحوری، افزایش بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصدی در این تعرفهها پیشبینی شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین به پرداخت کامل یارانهها در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تمامی ۱۲ ماه یارانه در سال گذشته پرداخت شده و به همین دلیل این موضوع در فروردینماه امسال در هیئت دولت نیز به تصویب رسیده است.
وی با تأکید بر حمایتهای غیر یارانهای افزود: علاوه بر افزایش یارانهها، تلاش شده کمکهای غیر یارانهای نیز در حد مقدورات انجام شود؛ از جمله تخصیص کالابرگ به مؤسسات در اواخر سال گذشته که کمک مؤثری بود و همچنین برنامه نصب پنلهای خورشیدی بر پشتبام مراکز برای جبران کمبود انرژی که در دستور کار امسال قرار دارد.
حسینی با بیان اینکه سازمان بهزیستی خود را همصدا با مراکز میداند، پیشنهاد داد: یک میز دائمی برای دریافت پیشنهادات از شبکههای مراکز تشکیل شود تا راهکارهای جبرانی و حمایتی بهصورت مستمر پیگیری شود و بتوان خدمات آموزشی و توانبخشی را بیش از پیش توسعه داد.
وی همچنین از همکاری سازمان برنامه و بودجه قدردانی کرد و گفت: با تلاش همکاران، یارانهها در ماه گذشته و در شرایط جنگ، زودتر از زمان معمول پرداخت شد تا مراکز با مشکل مواجه نشوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با قدردانی از عملکرد مراکز در شرایط بحرانی افزود: مراکز توانبخشی در ایام جنگ و بحران ۴۰ روزه با تأمین بهموقع مواد غذایی، دارویی و سوخت، اجازه ندادند خللی در ارائه خدمات ایجاد شود.
وی ادامه داد: در این مدت، برای پیشگیری از آسیب، بیش از ۱۸۰ مرکز آموزشی، اجتماعی و توانبخشی جابهجا شدند و بیش از ۳۰ هزار نفر از مقیمان به مناطق امن انتقال یافتند که از این تعداد، ۲۲ هزار نفر با رویکرد خانوادهمحوری ساماندهی شدند.
حسینی تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای صیانت و حفاظت از مراکز، مقیمان و مددجویان انجام شد و جای تقدیر و تشکر دارد.
وی در پایان ضمن تبریک پیروزی ایران در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، یاد و خاطره شهدا بهویژه فرماندهان شهید و تمامی شهدای کشور را گرامی داشت.
در ادامه این نشست، فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی نیز با اشاره به برگزاری این جلسه در راستای اجرای ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: این نشست با هدف تعیین تعرفه مراکز شبانهروزی و روزانه توانبخشی برگزار شد.
وی افزود: سال گذشته برای نخستین بار سه جلسه مجزا برای بررسی تعرفهها برگزار کردیم که شامل مراکز ویزیت و مراقبت در منزل، مراکز روزانه و مراکز شبانهروزی بود و هدف اصلی، استخراج هزینه واقعی خدمات برای نزدیک شدن یارانهها به قیمت تمامشده است.
عباسی ادامه داد: با توجه به منابع تخصیصی سازمان برنامه و بودجه و برآورد هزینههای مراکز، تعرفههای جدید تعیین شد که بر این اساس، تعرفه مراکز روزانه و شبانهروزی ۷۰ درصد، خدمات مراقبت در منزل ۹۰ درصد و ویزیت در منزل ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این موضوع برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارائه میشود.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که فاصله میان هزینه واقعی و یارانه کاهش یابد و در کنار آن از ابزارهای مکمل مانند نصب پنلهای خورشیدی، تخصیص حاملهای انرژی و اعطای وامهای کمبهره برای ارتقای کیفیت خدمات استفاده شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در پایان از همراهی مراکز توانبخشی در ایام جنگ قدردانی کرد و گفت: مراکز در این شرایط دشوار در کنار سازمان بودند و اجازه ندادند خللی در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت ایجاد شود.