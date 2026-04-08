مازندران ۶۱ شهید در جنگ رمضان تقدیم ایران اسلامی کرده است

به گزارش ایلنا، سعید کهن سال روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در محل قرارگاه رسانه و فضای مجازی شهید قائد امت در ساری افزود: ۷۰ درصد شهدای جنگ رمضان مدرک کارشناسی داشتند و از دانش، عرفان و تقوای بالایی برخوردار بودند.

وی با بیان اینکه از مجموعه ۶۱ شهید مازندرانی جنگ رمضان سه شهید مردمی و مابقی شهدای امنیت، سربازان وطن و نخبگان نظامی بودند ادامه داد: یکی از شهدای مازندرانی جنگ رمضان نیز بانوی بسیجی بوده است که جانش را در راه وطن در تهران از دست داده است.

این مقام مسوول تصریح کرد: امروز وعده الهی محقق شده است و شهیدان با زیست مومنانه واژه ایثارگری را برای عزت کشور به درستی معنا کردند.

کهن سال با توضیح این که امروز خانواده های شهدا از دست دادن عزیزانشان را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می کنند، ادامه داد: دیدار بنیاد شهید به همراه فرماندهان سپاه، فرماندار و امام جمعه شهرستان ها از تمامی خانواده های شهدای رمضان شروع شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اظهار این که امروز نیازهای اجتماعی خانواده های شهدا و ایثارگران بیش از پیش مهم است، خاطرنشان کرد:همواره انسجام و همدلی را از خانواده های شهدا در محلات شروع کرده است و در شرایط امروز جامعه وحدت و انسجام مردمی بسیار مهم است.

کهن سال با توضیح این که در سال جاری ۱۵۰ نفر از کارشناسان مشاوره بهزیستی مازندران برای حل نظام مسایل خانواده های شهدا و ایثارگران مشارکت کردند، گفت:پایش سلامت و روان خانواده های شهدا و ایثارگران همواره مورد تاکید است.

وی افزود: بنیاد شهید به نگرش ارزشی دینی، مذهبی و ملی در جامعه ایثارگران اهتمام ویژه دارد و نقش نهادهای مردمی در این زمینه بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: تا کنون با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در مازندران از خانواده ۲۴ شهید جنگ رمضان دیدار شده است.

این مسوول بنیاد شهید مازندران گفت: خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات ویژه ای را طبق باورهای جمعی به خانواده های شهدای رمضان ارایه می کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران بابیان اینکه خون شهید امام امت و قائد رهبری، دانش آموزان و سربازان وطن و شهدای مردمی به ثمر نشست، گفت: امروز تسلیم خفت بار رژیم صهیونی و آمریکایی به برکت خون شهدا است و هدف تجزیه جمهوری اسلامی ایران این بار هم با شکست مواجه شده است.

