رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت:
پایش و ارزیابی از ارکان اصلی مدیریت در نظام شبکههای بهداشت و درمان کشور است
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به انجام بازدیدهای میدانی گسترده از واحدهای بهداشتی کشور در ایام بحران، از تداوم خدمترسانی بدون وقفه در اغلب مراکز و شناسایی مهمترین چالشها برای بهبود خدمات خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت، پایش و ارزیابی را یکی از ارکان اصلی مدیریت در نظام شبکههای بهداشت و درمان کشور دانست و اظهار کرد: این فرآیند نقش مهمی در سنجش میزان تحقق برنامهها، ارزیابی کیفیت خدمات و فراهمسازی شواهد لازم برای تصمیمگیریهای اثربخش دارد.
وی افزود: نتایج پایشها علاوه بر شناسایی نقاط قوت و ضعف، امکان بررسی دقیق درونداد، فرآیند و برونداد برنامهها را فراهم کرده و زمینه ارائه راهکارهای عملی برای رفع چالشها با هماندیشی مدیران دانشگاهها و حوزه معاونت بهداشت را مهیا میکند.
فرخی با اشاره به اهمیت این موضوع در شرایط بحرانی تصریح کرد: در بحرانها به دلیل افزایش نیازهای فوری سلامت، محدودیت منابع و تغییر الگوی مراجعات، پایش مستمر واحدهای ارائه خدمت میتواند گلوگاهها را شناسایی و مسیر اصلاح را مشخص کند. به گفته وی، اثربخشی این فرآیند زمانی افزایش مییابد که نتایج آن به اقدامات اصلاحی و ارزیابی مجدد منجر شود.
رئیس مرکز مدیریت شبکه همچنین به بازدیدهای میدانی انجامشده در بازه زمانی ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در این مدت، همکاران مرکز مدیریت شبکه از ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی و ۴۹ شبکه بهداشت درمان شهرستان، ۱۵۸ واحد ارائه خذمات نظیر مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه و خانه بهداشت در سراسر کشور بازدید کردند.
وی از همه اعضای تیم ملی سلامت که در این ایام علیرغم وجود مشکلات و چالشها همچنان محکم و استوار به ارائه خدمات سلامت به مردم عزیز کشورمان، پرداختند تقدیر و تشکر کرد.
فرخی خاطرنشان کرد: در این بازدیدها موضوعاتی از جمله وضعیت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، بررسی پرونده الکترونیک سلامت، وضعیت نیروی انسانی، پرداختها و مطالبات پرسنل، خدماترسانی به گروههای حساس و در معرض خطر و اقدامات انجامشده در طرح سلامت نوروزی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: حضور میدانی مدیران و کارشناسان علاوه بر نظارت، فرصتی برای قدردانی از تلاشهای کارکنان حوزه بهداشت در شرایط سخت و تقویت روحیه خدمترسانی آنان فراهم کرده است.
رئیس مرکز مدیریت شبکه گفت: جمعبندی این بازدیدها در قالب گزارشهای مستند تهیه شده و مبنای برنامهریزی برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت در سطح کشور قرار خواهد گرفت.