افزایش نیاز به خدمات روانی برای دانش‌آموزان مناطق آسیب‌دیده
آموزش‌وپرورش از افزایش نیاز دانش‌آموزان مناطق آسیب‌دیده به خدمات روانی و اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در نشست مشترک با اعضای تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران با تأکید بر اینکه آموزش حق غیرقابل تعلیق است، گفت: مدارس باید همواره به‌عنوان محیطی امن و مصون از تهدید حفظ شوند.

وی با اشاره به تحولات اخیر و خسارات ناشی از حملات نظامی اظهار کرد: بخشی از زیرساخت‌های آموزشی کشور از جمله مدارس دچار آسیب شده‌اند؛ خساراتی که تنها محدود به بعد فیزیکی نیست و مستقیماً حق بنیادین آموزش، امنیت روانی دانش‌آموزان و آینده نسل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سلیمی تأکید کرد: آموزش حق غیرقابل تعلیق است و مدارس باید همواره به‌عنوان محیطی امن و مصون از تهدید حفظ شوند.

وی گفت: ارزیابی‌های ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد تعدادی از مدارس در مناطق درگیر آسیب دیده و نیاز به خدمات حمایتی روانی ـ اجتماعی برای دانش‌آموزان نیز افزایش قابل‌توجهی یافته است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در ادامه راهبردهای وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت شرایط کنونی را در سه محور تشریح کرد و گفت: تداوم آموزش در شرایط بحران از طریق ایجاد فضاهای آموزشی موقت و توسعه آموزش‌های غیرحضوری، ارائه حمایت‌های روانی و اجتماعی برای کاهش تبعات بلندمدت بحران و همچنین بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس با رویکرد «بازسازی بهتر، ایمن‌تر و تاب‌آورتر» از جمله این راهبردهاست.

وی با اشاره به تخریب برخی فضاهای آموزشی و تلفات انسانی، خواستار موضع‌گیری فعال‌تر نهادهای بین‌المللی در حمایت از حق آموزش شد و از آنها خواست با محکومیت رسمی این اقدامات و حمایت از کودکان، نقش مؤثرتری ایفا کنند.

در پایان این نشست، سلیمی با اعلام آمادگی برای گسترش همکاری‌های مشترک، بر ضرورت تبادل داده‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی و مشارکت آنها در بازسازی مدارس و ارائه خدمات روانی ـ اجتماعی تأکید کرد.

اعضای تیم کشوری سازمان ملل متحد نیز ضمن استقبال از این رویکرد، بر انتقال این مطالبات به سطوح بالاتر سازمان ملل و نهادهای تخصصی حوزه آموزش و حقوق کودک تأکید کردند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
