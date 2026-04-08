افزایش آلودگی صوتی تهران در پی عبور جنگندهها و تنشهای هوایی اخیر
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأیید افزایش گزارشهای مردمی درباره صداهای شدید و ناگهانی در روزهای اخیر گفت: الگوی آلودگی صوتی پایتخت تحت تأثیر عبور پرندههای پرسرعت و موجهای شوک صوتی تغییر کرده و برخی مناطق شهر با سطح صداهای فراتر از استاندارد مواجه شده اند.
به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد از ثبت و دریافت حجم بالای گزارشها درباره شنیده شدن صداهای شدید ناشی از عبور پرندههای پرسرعت و تنشهای اخیر در آسمان خبر داد و بیان داشت: ویژگیهای جغرافیایی و کالبدی تهران باعث میشود امواج صوتی پرقدرت در شهر ماندگارتر، بازتابیتر و اثرگذارتر از حد معمول باشند.
او با اشاره به تأثیر این تنشهای صوتی بر مناطق مختلف پایتخت افزود: در مناطق مرکزی و جنوبی تهران، به ویژه در محلههایی با ساختمانهای قدیمی و عایقبندی ضعیف تر، شدت این صداها بیشتر احساس میشود. در بخشهای شمالی نیز با وجود کیفیت بهتر ساخت و ساز، انعکاس امواج صوتی در دامنههای البرز موجب شنیده شدن چندباره موجهای شوک میشود.
عباس نژاد نبود شبکه جامع پایش صداهای غیرعادی در تهران را یکی از چالشهای مدیریت آلودگی صوتی عنوان کرد و توضیح داد: ایستگاههای موجود عمدتاً برای سنجش آلودگی صوتی ترافیکی طراحی شدهاند و قادر به ثبت دقیق امواج پرقدرت نیستند. همین محدودیت، تشخیص منشأ و شدت این صداها را دشوار میکند و موجب افزایش نگرانی عمومی میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران توصیه کرد: شهروندان هنگام شنیدن صداهای شدید در فضاهای داخلی دور از پنجره حضور داشته باشند و در صورت امکان از روشهای ساده عایقبندی برای کاهش نفوذ صدا استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، او تأکید کرد: در شرایط انتشار صداهای غیرعادی، توجه مدیریتی، ارتقای زیرساختهای پایش و رعایت نکات ایمنی فردی بیش از گذشته ضرورت دارد.