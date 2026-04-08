اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای کمک زیرساختی به دانشگاه شریف

به گزارش ایلنا، محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران ضمن محکومیت حمله ددمنشانه به دانشگاه شریف، طی نامه‌ای به تجریشی رئیس این دانشگاه، برای ارائه کمک‌های زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت تداوم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه اعلام آمادگی کرد.

متن نامه رئیس دانشگاه تهران بدین شرح است:

«جناب آقای دکتر مسعود تجریشی

رئیس محترم دانشگاه صنعتی شریف

با سلام و احترام

زیرساخت‌های علمی کشور، که زمینه‌ساز و پشتیبان اصلی مقاومت حماسی و شگفت ملت ایران در برابر حمله دشمن ددمنش است، از آغاز انقلاب مورد کینه عمیق و خشم فراوان دشمن بوده و دشمن کینه‌توز حمله به این مراکز و محققان و استادان آنان را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده بود. ترور شخصیت‌های مؤثر و برجسته علمی در طول سال‌های انقلاب اسلامی، حمله به مراکز علمی و دانشگاهی و تخریب و بمباران هدفمند مراکز علمی در دو جنگ تحمیلی اخیر، نشانه‌ای از ضعف و زبونی دشمنی است که پیشرفت علمی و فناورانه کشور را بر نمی‌تابد.

دشمن بی‌منطق، با هدف‌گرفتن مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور و ترور دانشمندان و فناوران برجسته، در پی آن است که زمینه تحول و پیشرفت کشور را از بین ببرد؛ غافل از آنکه دانش بومی پیشرفته ایرانیان، در ساختمان‌ها و مکان‌ها نیست، بلکه در اعماق جان هزاران‌هزار دانشجو، استاد و محقق کشور نهادینه شده است و دوباره با همت همین جوانان، چون ققنوس از خاکستر این بمباران‌ها و تخریب‌ها سر بر خواهد آورد و با پرواز در سپهر دانش جهانی، جهان را به شگفتی وا خواهد داشت.

ضمن ابراز انزجار عمیق از حمله ددمنشانه رژیم‌های تجاوزکار آمریکا و اسرائیل به دانشگاه صنعتی شریف و محکومیت شدید این حمله بزدلانه و مغایر با قوانین و معاهدات بین‌المللی جنگ، بدینوسیله آمادگی دانشگاه تهران را در ارائه هرگونه کمک در هر سطحی که لازم باشد، برای فعال‌سازی سریع مراکز خسارت‌دیده و در صورت لزوم ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات آن دانشگاه و همکاران محترم آن اعلام می‌نماید.

دانشگاه تهران با تمام توان آمادگی حمایت و پشتیبانی از تداوم فعالیت‌های جاری آن دانشگاه را دارد و در کنار همکاران دانشگاهی خود در دانشگاه صنعتی شریف ایستاده است. امید است مراجع بین‌المللی آموزشی، فرهنگی و علمی جهان، که متأسفانه با چشمانی باز و زبانی بسته شاهد این تجاوزات خلاف عقل، عرف، منطق و قانون هستند، در سمت درست تاریخ و در مقابل این رژیم بی‌منطق و تجاوزگر بایستند تا از تکرار حملات به مراکز علمی ایران عزیز خودداری شود.

برای جنابعالی و کلیه دانشگاهیان عزیز دانشگاه صنعتی شریف آرزوی سلامتی و توفیق و برای دلاورمردان میدان و عموم مردم ایران بویژه مجاهدان خیابان، در این نبرد مقدس آرزوی پیروزی و فتح قریب دارم.

محمدحسین امید

رئیس دانشگاه تهران»

