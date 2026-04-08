مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد:

پرداخت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات مراکز دولتی و خصوصی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از مطالبه مراکز دولتی و خصوصی با تامین اعتبار از سوی دولت پیش از پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی ناصحی در نشست با روسای دانشگاه علوم‌پزشکی استان سمنان و شاهرود گفت: پرداخت به موقع مطالبات با تعرفه جدید و پرهیز از انباشتگی اسناد مالی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار است. 

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها بر این مبناست که ۶۰ تا ۶۵ درصد اسناد مالی مربوط به مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی طی هفته اول ماه بعد پرداخت و از بدهی انباشته پرهیز شود. 

وی اضافه کرد: امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با مراکز درمانی دانشگاهی پیش از پایان فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد و اصلاح دریافتی پزشکان خانواده و از سطوح بهورزی به بالا در منابع اعتباری گنجانده شد. 

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اصلاح تعرفه‌های پرداختی این صندوق بیمه‌ای به ۳۰ دانشگاه علوم‌پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی در دست پیگیری برای اجراست. 

وی بیان کرد: نیمی از جمعیت کشور زیر پوشش بیمه سلامت است و بر همین اساس این سازمان تامین‌کننده مالی مهم برای مراکز درمانی دولتی و خصوصی محسوب می‌شود. 

به گزارش وبدا، ناصحی ادامه داد: ارائه خدمات بی‌وقفه در شرایط جنگی با برنامه‌ریزی و هماهنگی بخش‌های مختلف در جریان است و بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از مطالبه مراکز دولتی و خصوصی با تامین اعتبار از سوی دولت پیش از پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت شد.

