آغاز انتخاب رشته پذیرفتهشدگان آزمون دکتری از امروز
فرآیند انتخاب رشته پذیرفتهشدگان اولیه آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال ۱۴۰۵ از امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، نتایج اولیه آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال ۱۴۰۵ روز گذشته از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. sanjesh. org منتشر شد.
فرآیند انتخاب رشته متقاضیان مجاز از امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز میشود. متقاضیان مجاز میتوانند حداکثر ۵۰ کدرشتهمحل متناسب با مجموعه امتحانی خود انتخاب کنند.
مهلت انتخاب رشته تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. sanjesh. org فراهم است.
متقاضیان پیش از ثبت اولویتها باید دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیههای مرتبط را بهدقت مطالعه کرده، سپس رشتهمحلهای مورد علاقه خود را تعیین و بر اساس میزان علاقه اولویتبندی کنند و در نهایت نسبت به ثبت نهایی انتخابها اقدام نمایند.
اسامی معرفیشدگان دارای حدنصاب برای مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و…) در دهه سوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵منتشر خواهد شد.
متقاضیان علاقهمند به رشتهمحلهای دانشگاه آزاد اسلامی باید از طریق درگاه این دانشگاه به نشانی www. azmoon. org و با استفاده از کد دسترسی درجشده در کارنامه اقدام کنند.
همچنین متقاضیانی که صرفاً در دورههای غیرروزانه مجاز شدهاند، در صورت تمایل میتوانند رشتهمحلهای دوره روزانه دانشگاههای امام صادق (ع)، جامع امام حسین (ع) و علوم انتظامی امین را نیز انتخاب کنند.
در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی شرکت کردهاند که از این تعداد ۴۷ درصد زن و ۵۳ درصد مرد هستند؛ ضمن اینکه تعداد متقاضیان زن نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش یافته است.
آزمون دکتری سال ۱۴۰۵، روز جمعه ۲۴ بهمن سال گذشته در ۱۵۹ حوزه اصلی و ۵۳۱ حوزه فرعی در ۱۲۵ شهرستان در سراسر کشور در ۷ گروه آزمایشی برگزار شد.
گروه علوم انسانی با ۶۷ درصد متقاضیان و با ۳۰ مجموعه امتحانی و گروه فنی و مهندسی با ۱۵ درصد متقاضیان و ۲۰ مجموعه امتحانی بیشترین تعداد متقاضیان را به خود اختصاص دادهاند.