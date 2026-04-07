آزادی بیش از ۷۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در کشور

به گزارش ایلنا، سید اسداله جولایی رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور با تمجید از اقتدار نیروهای مسلح و قدردانی از حماسه مردمی در روزهای پرتلاطم جنگ گفت: در جنگ تحمیلی صهیونی آمریکایی علی‌رغم محدودیت‌های در واریز وجه و تعطیلی‌های پیش آمده به لطف همیاری خیرین خداجو و حمایت دستگاه قضاء ۲۶ زندانی زن و و ۶۸۳ محکوم مرد زندانی جرائم غیرعمد با رقم بدهی بالغ بر پنج همت از بند رهایی یافتند.

وی با تفکیک محکومیت زندانیان آزاد شده افرود: در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰ بدهکار دیه در حوادث کارگاهی، ۴۶۹ محکوم مالی، ۱۹۶ متعهد ناتوان از پرداخت مهریه و ۴۳ مرد ناتوان از پرداخت نفقه از بند رهایی یافته و در شرایط جنگی کشور به آغوش پرمهر خانواده بازگشتند.

جولائی درباره تامین منابع لازم برای آزادی این محکومان مالی افزود: افزون بر قبولی دادخواست اعسار به ارزش چهار هزار میلیارد تومان، شکات خصوصی نیز در قالب «گذشت رضایتمندانه» با چشم‌پوشی از دریافت رقم ۸۰۲ میلیارد تومان نقش موثری در تسهیل شرایط آزادی داشتند.

