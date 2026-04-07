کشف ۴۴‌ بسته هروئین از معده مسافر

کد خبر : 1770467
فرمانده انتظامی شهرستان «قاینات» از کشف ۴۴ بسته حاوی ۴۵۰ گرم هروئین از معده مسافر اتوبوس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۶نیمبلوک شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند. 

وی بیان داشت: ماموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده اند. 

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۴۴ بسته حاوی ۴۵۰ گرم هروئین از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند. 

به گزارش پلیس، وی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

