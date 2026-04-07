تالاب حله بوشهر دوباره جان گرفت

به گزارش ایلنا از صدا و سیما، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: با بارش‌های پربرکت و مستمر در فروردین ماه ۱۴۰۵، تالاب حله که یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی جنوب کشور محسوب می‌شود، جان دوباره گرفت و خوشبختانه شاهد آبگیری بسیار خوب و رضایت‌بخشی در این منطقه حفاظت‌شده هستیم.

عبدالرحمن مرادزاده افزود: بررسی‌های میدانی کارشناسان محیط زیست نشان می‌دهد با انجام اقدامات موثر دبیرخانه تالاب‌های استان و لایروبی تالاب و احیای شاخه اصلی رودخانه در محدوده تالابی موجب شد ورود روان‌آب‌ها و سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌های اخیر، بخش وسیعی از پهنه خشک شده تالاب را زیر آب برود.

وی گفت: این اتفاق مبارک، علاوه بر اینکه شرایط زیستی بسیار مطلوبی را برای احیای پوشش گیاهی منطقه، فراهم آورده است، خطر وقوع پدیده گرد و غبار در مناطق همجوار را به شدت کاهش می‌دهد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اهمیت تالاب حله در حفظ تنوع زیستی افزود: آبگیری مناسب تالاب در این مقطع از سال، نویدبخش سالی پربار برای حیات وحش منطقه است. این شرایط، محیطی امن و غنی برای زادآوری پرندگان بومی و همچنین استراحتگاهی مناسب برای پرندگان مهاجر عبوری ایجاد کرده و رونق اکولوژیکی را به منطقه بازگردانده است.

مرادزاده در پایان ضمن ابراز خرسندی از این رویداد طبیعی گفت: تالاب حله سرمایه ارزشمند طبیعی استان بوشهر است. با توجه به جان گرفتن این تالاب، از همه جوامع محلی، صیادان، کشاورزان و گردشگران تقاضا داریم در حفظ و حراست از این زیست‌بوم حساس یاری‌گر محیط‌بانان باشند و از هرگونه اقدامی که موجب تخریب و یا آلودگی این پهنه آبی شود، جداً خودداری کنند.

منطقه حفاظت‌شده حله با وسعتی حدود ۴۲ هزار هکتار، یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های تالابی جنوب ایران است که به دلیل پوشش انبوه گیاهان، زیستگاه و پناهگاه امنی برای انواع پستانداران و همچنین هزاران پرنده مهاجر و بومی محسوب می‌شود.

