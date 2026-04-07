آسیب حملات به ۳۷ مرکز بهزیستی؛ شناسایی ۶۰۲ معلول آسیبدیده جنگ
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آسیب جنگ به ۳۷ مرکز توانبخشی بهزیستی پیشنهاد داد تا برای حل مشکل تأمین برق مراکز، پنلهای خورشیدی در مراکز شبانهروزی نصب شود.
به گزارش ایلنا، فاطمه عباسی در جلسه شورای معاونان با تشریح اقدامات و عملکرد این حوزه در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: نیروهای مراکز شبانهروزی در این جنگ بسیار پای کار ایستادند و عمده این نیروها در بخش خصوصی فعالیت دارند از اینرو باید برای پرسنل مراکز شبانهروزی غیردولتی کمکهزینه اختصاص دهیم.
وی افزود: در حال حاضر ۶۰ هزار نفر در مراکز شبانهروزی مقیم هستند که از ابتدای جنگ ۵۲۰۰ نفر از آنان به خانوادهها بازگردانده شدند همچنین ۳۳ مورد جابهجایی مراکز انجام شد و ۸۷۵ نفر افراد مجهولالهویه در این مراکز زندگی میکنند.
آسیب به ۳۷ مرکز توانبخشی
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ادامه داد: در جریان جنگ، ۱۴ مرکز شبانهروزی و ۲۳ مرکز روزانه در مجموع ۳۷ مرکز دچار آسیب شدند. با این حال پایش مستمر وضعیت مراکز شبانهروزی و نیازهای آنها در دستور کار قرار دارد و کارشناسان بهصورت روزانه با این مراکز در ارتباط هستند.
عباسی با اشاره به تداوم خدمات توانبخشی گفت: یکهزار مرکز توانبخشی روزانه نیز بهصورت حضوری و مجازی فعال هستند همچنین در صورت کمبود نیروی مراقب مراکز میتوانند از ظرفیت نیروهای داوطلب استفاده کنند بهطوری که ۱۰ پزشک، یک پرستار و یک کاردرمان در این مراکز به ارائه خدمات پرداختهاند.
وی افزود: ۲۷ هزار سالمند و فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید بهطور مستمر از خدمات مراقبت و ویزیت در منزل بهرهمند شدهاند و حتی اگر به شهرستانهای دیگر مراجعه کرده باشند امکان دریافت این خدمات از استان مقصد نیز برای آنها فراهم است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اقدامات حمایتی بیان کرد: پرداخت کالابرگ بهمن و اسفند مراکز انجام شده و برای فروردین نیز تا ۲۱ روز پرداخت صورت گرفته است همچنین برای افرادی که به خانواده بازگشتهاند کالابرگ به خانوادهها اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) نیز دو هزار داوطلب جدید ثبتنام کرده و اقدامات ویژهای در جنگ انجام دادهاند که از جمله آن میتوان به تخلیه اضطراری و اسکان ۵۶۰ فرد آسیبدیده، ارائه ۱۳ هزار مشاوره حضوری و ۲۶ هزار مشاوره تلفنی و پرداخت ۴۴ میلیارد تومان کمک حمایتی اشاره کرد.
۱۱ میلیارد تومان خسارت جنگ به ۶۰۲ فرد دارای معلولیت
عباسی همچنین از شناسایی ۶۰۲ فرد دارای معلولیت آسیبدیده در جنگ خبر داد و گفت: برآورد خسارت وارد شده به این افراد ۱۱ میلیارد تومان بوده است همچنین خدمات توانبخشی به ۱۱۰۰ نفر ارائه شده و ۴۰۰ میلیون تومان نیز در بازسازی منازل مشارکت صورت گرفته است.
وی افزود: مکاتبات متعددی با وزارت صمت، جهاد کشاورزی، هلال احمر و سایر دستگاهها برای حمایت از مددجویان انجام شده و پرداخت حق پرستاری و ایاب و ذهاب نیز بهصورت ماهانه در حال انجام است.
پیشنهاد نصب پنل خورشیدی در مراکز
عباسی پیشنهاد داد تا برای تامین برق مورد نیاز مراکز توانبخشی، پنلهای خورشیدی در مراکز شبانهروزی برای تأمین برق نصب شود.
در ادامه آرزو ذکاییفر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای طرح پنلهای خورشیدی گفت: میتوانیم مددجویان ساکن در مراکز را در این طرح مشارکت دهیم و مراکز نیز تمایل دارند از برق تولیدی استفاده کنند اما این موضوع نیازمند تجهیزات بیشتر بوده و هزینه تمامشده نصب پنلهای انفرادی را افزایش میدهد.
وی افزود: در حال حاضر وام ۴ درصدی به مددجویان برای نصب پنل خورشیدی پرداخت میشود اما مابهالتفاوت هزینه نصب باید توسط مراکز غیردولتی تأمین شود.
ذکاییفر ادامه داد: امسال قیمت خرید برق تولیدی برای دستگاههای حمایتی ۵۵۰۰ تومان تعیین شده است با این حال در ماههای ابتدایی بازپرداخت وامها نیز باید انجام شود. در حال حاضر گفتوگو با مراکز در جریان است و در صورت پذیرش، امکان تأمین مابهالتفاوت هزینهها وجود خواهد داشت.
در ادامه این جلسه، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با تأکید بر حل مسئله تأمین انرژی مراکز گفت: معاونان مربوطه با نمایندگان مؤسسات توانبخشی غیردولتی جلساتی برگزار کنند و موضوع پنلهای انفرادی برای تامین برق مورد نیاز مراکز را بررسی کنند و طرحی رد برای تدوین و برای تصویب در شورای معاونان ارائه دهند.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، وی در پایان با اشاره به انواع مشارکتها در بهزیستی تصریح کرد: مشارکتهای ما در دو بخش تعریف میشود؛ بخشی شامل کمکهای نقدی، بستههای معیشتی و دارویی و بخش دیگر مربوط به مشارکت داوطلبان و نیروی انسانی یا همان فعالیتهای اجتماعی است که همه این موارد قابلیت تبدیل به ارزش ریالی را دارند.