صلیب سرخ هدف قرار دادن آمبولانس هلال‌احمر را محکوم کرد

صلیب سرخ هدف قرار دادن آمبولانس هلال‌احمر را محکوم کرد
دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر هدف قرار دادن آمبولانس هلال‌احمر ایران را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از هلال احمر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر هدف قرار دادن آمبولانس هلال احمر ایران را محکوم کرد. 

پست آقای جاگان چاپاگان دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در شبکه اجتماعی ایکس به شرح زیر است: عمیقاً نگران گزارش‌هایی هستم که حاکی از آن است یک دستگاه آمبولانس دیگر جمعیت هلال احمر ایران در تاریخ ۵ آوریل، در حالی که در حال پاسخ‌گویی به یک وضعیت اضطراری بوده، هدف قرار گرفته است. 

وی افزود: خوشبختانه هیچ‌کس در این حادثه مجروح نشده، اما این خودرو به‌طور کامل تخریب شده است. از زمان تشدید مخاصمات، چندین دستگاه آمبولانس هلال‌احمر آسیب دیده‌اند و چهار داوطلب نیز در حالی که در حال نجات جان دیگران بودند، تنها در مدت پنج هفته جان خود را از دست داده‌اند. هرگونه حمله به کارکنان حوزه سلامت، آمبولانس‌ها یا مراکز درمانی غیرقابل قبول است. 

او یادآور شد: نشان هلال احمر یک نماد شناخته‌شده بین‌المللی و تحت حمایت است که بیانگر کمک‌های بشردوستانه بی‌طرفانه، مستقل و بدون تبعیض است. ما پیش‌تر نیز خواستار حفاظت از کارکنان و تأسیسات بشردوستانه شده‌ایم. اکنون بار دیگر این درخواست را تکرار می‌کنیم. تأسیسات بشردوستانه باید مورد حفاظت قرار گیرند.

