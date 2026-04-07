خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اداره تعلیم و تربیت استان کرمان:

فعالیت حضوری همۀ کودکستان‌ها تا پایان فروردین ماه ممنوع است

کد خبر : 1770338
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فعالیت حضوری همۀ کودکستان‌ها و مراکز تا پایان فروردین ماه ممنوع است.

به گزارش ابلنا،  رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به این‌که در شرایط کنونی مهمترین اصل برای آموزش و، سلامت کودکان و دانش آموزان است، گفت: فعالیت تمام کودکستان‌ها و مراکز تا پایان فروردین ماه ممنوع است. 

وی افزود: فعالان نظام تعلیم و تربیت کودک مانند همۀ رزمندگان و ایثارگران عرصه‌های مختلف، به عنوان مدافع اصلی آموزش در میدان حضور فعال دارند؛ و باید از تلاش، خلاقیت و نوآوری‌هایی که از شروع جنگ تا این لحظه انجام داده‌اند، قدردانی کرد. 

بهرامی ادامه داد: خوشبختانه گزارش‌های بسیار خوبی از شهرستان‌ها و مناطق استان رسیده که نشان می‌دهد در این مدت به هیچ عنوان آموزش در دوره پیش‌دبستانی تعطیل نبوده و این یک افتخار برای نظام آموزشی استان است. 

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان کرمان با بیان این‌که در مدیریت علمی و تخصصی، تسلط و مدیریت استرس از مهمترین اصول است، اضافه کرد: مدیران باید در برابر مسائل کنونی و آتی جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری را مورد تأکید قرار دهند. استفاده از تجریبات گذشته در دروه‌های کرونا نیز می‌تواند راهگشا باشد. 

هادی بهرامی تصریح کرد: پویش آموزش تعطیل نیست را می‌توان یک اقدام بزرگ و جهشی در عرصه تعلیم و تربیت کودک دانست که به معنای واقعی کلمه نشان‌دهندۀ پویایی نظام آموزشی کشور است و حتی موجب غنی‌تر شدن کیفیت آموزشی نیز شد. جالب این‌که این پویش هم نوآموز را در فضای آموزشی و تربیتی حفظ کرد و هم نشاط بالایی در ایجاد کرد. 

وی با بیان اینکه در این دوره نظارت اهمیتی چندبرابر پیدا کرده است، خاظرنشان کرد: حفظ حقوق مؤسسین، مدیران، مربیان، خانواده‌ها و از همه مهمتر نوآموزان در شرایط کنونی مهمترین تأکید اداره کل است و باید در این دوره نوآموز از هر لحاظ در معرض بهترین کیفیت آموزشی قرار بگیرد و حقوق تمام فعالان نیز رعایت شود. این امر محقق نمی‌شود مگر با بلوغ مدیریتی که یکی از لازمه‌های ان برخورداری از اطلاعات دقیق است. 

بهرامی اضافه کرد: فراموش نکنیم که دورۀ پیش‌دبستانی نقش بسزایی در فرآیند تحصیلی دارد؛ از این رو حفظ ارتباط مستمر با کودکستان‌ها امری ضروری است. 

وی در پایان شناسایی مربیان جهادی و آمادگی آنان برای فعالیت در صورت نیاز، خاطرنشان کرد: طبق تصمیمات بالادستی، فعالیت کودکستان‌ها به صورت حضوری تا پایان فروردین‌ماه ممنوع می‌باشد و به هیچ عنوان هیچ مرکز و کودکستانی نباید در این مدت فعالیت حضوری داشته باشد، زیرا مهمترین اصل برای سازمان و نظام آموزشی کشور، در وهلۀ اول سلامت کودک است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار