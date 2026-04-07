به گزارش ابلنا، رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به این‌که در شرایط کنونی مهمترین اصل برای آموزش و، سلامت کودکان و دانش آموزان است، گفت: فعالیت تمام کودکستان‌ها و مراکز تا پایان فروردین ماه ممنوع است.

وی افزود: فعالان نظام تعلیم و تربیت کودک مانند همۀ رزمندگان و ایثارگران عرصه‌های مختلف، به عنوان مدافع اصلی آموزش در میدان حضور فعال دارند؛ و باید از تلاش، خلاقیت و نوآوری‌هایی که از شروع جنگ تا این لحظه انجام داده‌اند، قدردانی کرد.

بهرامی ادامه داد: خوشبختانه گزارش‌های بسیار خوبی از شهرستان‌ها و مناطق استان رسیده که نشان می‌دهد در این مدت به هیچ عنوان آموزش در دوره پیش‌دبستانی تعطیل نبوده و این یک افتخار برای نظام آموزشی استان است.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان کرمان با بیان این‌که در مدیریت علمی و تخصصی، تسلط و مدیریت استرس از مهمترین اصول است، اضافه کرد: مدیران باید در برابر مسائل کنونی و آتی جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری را مورد تأکید قرار دهند. استفاده از تجریبات گذشته در دروه‌های کرونا نیز می‌تواند راهگشا باشد.

هادی بهرامی تصریح کرد: پویش آموزش تعطیل نیست را می‌توان یک اقدام بزرگ و جهشی در عرصه تعلیم و تربیت کودک دانست که به معنای واقعی کلمه نشان‌دهندۀ پویایی نظام آموزشی کشور است و حتی موجب غنی‌تر شدن کیفیت آموزشی نیز شد. جالب این‌که این پویش هم نوآموز را در فضای آموزشی و تربیتی حفظ کرد و هم نشاط بالایی در ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه در این دوره نظارت اهمیتی چندبرابر پیدا کرده است، خاظرنشان کرد: حفظ حقوق مؤسسین، مدیران، مربیان، خانواده‌ها و از همه مهمتر نوآموزان در شرایط کنونی مهمترین تأکید اداره کل است و باید در این دوره نوآموز از هر لحاظ در معرض بهترین کیفیت آموزشی قرار بگیرد و حقوق تمام فعالان نیز رعایت شود. این امر محقق نمی‌شود مگر با بلوغ مدیریتی که یکی از لازمه‌های ان برخورداری از اطلاعات دقیق است.

بهرامی اضافه کرد: فراموش نکنیم که دورۀ پیش‌دبستانی نقش بسزایی در فرآیند تحصیلی دارد؛ از این رو حفظ ارتباط مستمر با کودکستان‌ها امری ضروری است.

وی در پایان شناسایی مربیان جهادی و آمادگی آنان برای فعالیت در صورت نیاز، خاطرنشان کرد: طبق تصمیمات بالادستی، فعالیت کودکستان‌ها به صورت حضوری تا پایان فروردین‌ماه ممنوع می‌باشد و به هیچ عنوان هیچ مرکز و کودکستانی نباید در این مدت فعالیت حضوری داشته باشد، زیرا مهمترین اصل برای سازمان و نظام آموزشی کشور، در وهلۀ اول سلامت کودک است.

انتهای پیام/