ادامه ارائه خدمات هویتی در کشور
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه خدمات هویتی بدون وقفه به هموطنان ارائه میشود، گفت: برای تسریع در ارائه خدمات، راهکارهایی از جمله صدور گواهی هویتی مشخصات پیشبینی شده تا این افراد بتوانند در سریعترین زمان، از خدمات اداری و درمانی بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، محمد جمالو در دیدار با وحید مجیدی قائممقام دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، با اشاره به تلاش مستمر کارکنان این سازمان گفت: همکاران ثبت احوال در سراسر کشور با روحیهای جهادی و مسئولانه در شرایط خاص کنونی به فعالیت خود ادامه دادهاند و تلاش کردهاند خدمات هویتی بدون وقفه به مردم ارائه شود.
وی افزود: مجموعه ستاد سازمان با تقویت همدلی میان کارکنان تلاش کرده است یک سیستم هماهنگ و همدل ایجاد کند تا در این شرایط، خدماترسانی به هموطنان با همکاری و همراهی بیشتر انجام شود.
جمالو ادامه داد: با آغاز جنگ تحمیلی، برنامهریزیهای لازم برای ادامه ارائه خدمات هویتی به سرعت انجام شد و سناریوهای مختلف برای شرایط خاص طراحی گردید، همچنین سامانهها و دادههای حیاتی سازمان به صورت مستمر پایش شده تا خدمات در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای خدمترسانی گفت: تلاش شده است فاصله زمانی ارائه خدمات کاهش یابد و با اصلاح و تسهیل فرآیندها، دسترسی مردم به خدمات هویتی آسانتر شود.
وی همچنین به اقدامات انجامشده برای افرادی که در جریان جنگ مدارک هویتی خود را از دست دادهاند اشاره کرد و گفت: برای تسریع در ارائه خدمات، راهکارهایی از جمله صدور گواهی هویتی مشخصات پیشبینی شده تا این افراد بتوانند در سریعترین زمان، از خدمات اداری و درمانی بهرهمند شوند. در همین راستا، هماهنگیهایی نیز با سایر دستگاهها و اپراتورهای تلفن همراه برای رفع مشکلاتی مانند دریافت خدمات و صدور سیمکارت انجام شده است.
جمالو با اشاره به اصلاح روند پاسخگویی به مردم افزود: سامانه ۱۵۱۰ برای پاسخگویی به پرسشها و رفع مشکلات شهروندان فعال شده و با بهرهگیری از کارشناسان متخصص، زمان پاسخگویی به کمتر از پنج دقیقه کاهش یافته است.
وحید مجیدی قائممقام دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری نیز با قدردانی از تلاش کارکنان ثبت احوال گفت: خدمات برخی دستگاهها مانند ثبت احوال در میدان دیده میشود، اما کارکنان سازمان ثبت احوال در پشت صحنه در حال ارائه خدمات مهمی به ایرانیان عزیز هستند که شاید کمتر دیده شود، در حالی که نقش بسیار مهمی در روند خدمترسانی به مردم دارند، این بازدید نیز برای قدردانی و عرض خداقوت به این کارکنان انجام شده است.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به منابع انسانی و همدلی میان مدیران و کارکنان افزود: نگاه مبتنی بر همدلی و توجه به ارزش سرمایه انسانی، از عوامل مهم موفقیت سازمانها است و باید با جدیت دنبال شود.
قائم مقام دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری همچنین با اشاره به جایگاه مهم سازمان ثبت احوال در ارائه دادههای هویتی کشور گفت: این سازمان یکی از مراجع اصلی داده در کشور است و لازم است دستگاههای اجرایی بیش از پیش از ظرفیتهای آن برای توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل امور مردم استفاده کنند.
وی بر ضرورت حرکت بیشتر دستگاهها به سمت الکترونیکی شدن خدمات و کاهش مراجعه حضوری مردم تأکید کرد.