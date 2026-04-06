دو اعتبار خرید ۱۰ میلیونی تومانی و ۶ میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اعلام استقبال از طرحهای رفاهی جدید، از صدور بیش از ۱۲ هزار فقره فاکتور خرید اعتباری در ۱۰ روز گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی، با اعلام استقبال گسترده از طرحهای رفاهی جدید، از صدور بیش از ۱۲ هزار فقره فاکتور خرید اعتباری در ۱۰ روز گذشته خبر داد و ضمن تشریح جزئیات پرداخت معوقات «بیمه ملت» سنوات گذشته و تداوم خدمات «بیمه دانا»، تأکید کرد که در سال جدید، اجرای قانون متناسبسازی حقوق (فرمول ۴۰-۳۰-۳۰) با اولویت در دستور کار قرار گرفته و از ابتدای سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد.
علاءالدین ازوجی با تاکید بر ارائه مستمر و مطلوب خدمت به بازنشستگان کشوری با تشریح آخرین اقدامات رفاهی و معیشتی برای بازنشستگان فرهیخته کشوری، به توفیق نسبی طرح خرید اعتباری اشاره کرد و گفت: «پیش از ایام نوروز، طرح خرید مجازی با استقبال خوبی روبهرو شد و تنها در ۱۰ روز گذشته، بالغ بر ۱۲ هزار فاکتور خرید صادر شده است. این اعتبار تا سقف ۱۰ میلیون تومان و ۶ میلیون تومانی در اپلیکیشنهای رسمی اعلام شده فعال است و بازنشستگان علاوه بر تخفیفات عمومی، از تخفیف ویژه تا سقف ۵ و ۶ درصدی علاوه بر تخفیفات عمومی و متعارف به مردم نیز بهرهمند میشوند.»
وی با بیان اینکه این اعتبار خرید برای بیش از ۱۷ هزار فروشگاه زنجیرهای در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به بازنشستگان هستند، ادامه داد: همچنین با همکاری بانک رفاه، ظرفیتهای رفاهی جدیدی در حال طراحی است که بهزودی جزئیات آن ابلاغ خواهد شد.»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان تصریح کرد: «با پیگیریهای مقام عالی وزارت و این صندوق پرداختهای معوق سنوات گذشته مربوط به «بیمه ملت»، بازنشستگان کشوری انجام و به حساب عزیزان واریز شده است. همچنین خدمات «بیمه دانا» نیز بهروزرسانی شده و پرداختهای مربوطه بدون مشکل در حال انجام است.» اگر احیانان مواردی وجود دارد که به گذشته مربوط هست بازنشستگان کشوری میتوانند با مراجعه به شعبات بیمهای یاد شده نسبت به واریزها و یا تکمیل مدارک خود اقدام لازم را انجام دهند.
ازوجی خاطرنشان کرد: با مشارکت کانونهای بازنشستگی سراسر کشور، مقدمات مناقصات و تنظیم قرارداد جدید بیمه برای سال جاری با هدف ارتقای سطح خدمات در حال انجام است.
علاءالدین ازوجی درباره افزایش حقوقها و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ پرداخت و تأکید کرد: «پرداخت حقوق سال جدید در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه دنبال میشود. بر اساس قانون برنامه و فرمول متناسبسازی (۴۰-۳۰-۳۰)، افزایشهای قانونی در سال جدید اعمال خواهد شد.»
وی تأکید کرد: «تمام تلاش ما بر این است که پس از ابلاغ مصوبه دولت این فرآیند از همین ابتدای سال در احکام صادره و در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه سال جاری لحاظ شود تا خللی در دریافتی بازنشستگان ایجاد نشود.