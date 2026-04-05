آغاز ثبتنام وامهای دانشجویی علوم پزشکی از امروز
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با بیان این که تمام تسهیلات دانشجویی سال گذشته به حساب متقاضیان واریز شده است، از آغاز ثبتنام وامهای دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، حمید رئیسی، معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: ثبتنام وامها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ و از طریق پورتال تعیینشده توسط دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی انجام میشود.
وی تأکید کرد: در صورت ارسال بهموقع اسناد مربوطه، پرداخت تسهیلات دانشجویی از اواخر اردیبهشتماه سال جاری آغاز خواهد شد.