خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز ثبت‌نام وام‌های دانشجویی علوم پزشکی از امروز

آغاز ثبت‌نام وام‌های دانشجویی علوم پزشکی از امروز
کد خبر : 1769632
لینک کوتاه کپی شد.

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با بیان این که تمام تسهیلات دانشجویی سال گذشته به حساب متقاضیان واریز شده است، از آغاز ثبت‌نام وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت،  حمید رئیسی، معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: ثبت‌نام وام‌ها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ و از طریق پورتال تعیین‌شده توسط دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی انجام می‌شود. 

وی تأکید کرد: در صورت ارسال به‌موقع اسناد مربوطه، پرداخت تسهیلات دانشجویی از اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار