توزیع اتوبوس‌های وارداتی جدید در خطوط اتوبوسرانی
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: با وجود حملات آمریکا به بنادر جنوبی کشور، خوشبختانه اتوبوس‌های برقی وارداتی به گمرک بندرعباس هیچ آسیبی ندیده‌اند.

به گزارش ایلنا، سید محمد آقامیری، از ترخیص آخرین محموله اتوبوس‌های برقی وارد شده از چین به کشور خبر داد و افزود: از ۵۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد تهران شود، ۱۱۰ دستگاه باقی مانده بود که در قالب دو محموله ۵۰ و ۶۰ دستگاه وارد پایتخت شد. 

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی در کشور، اتوبوس‌ها با سرعت از گمرک بندرعباس ترخیص و به سمت تهران حمل شدند. 

آقامیری با اشاره به حملات آمریکا به بنادر جنوبی کشور در طول هفته‌های گذشته، یادآور شد: خوشبختانه هیچ‌یک از اتوبوس‌های وارد شده به کشور، در این حملات آسیب ندیده‌اند. 

وی با بیان اینکه اتوبوس‌ها آماده ورود به خطوط هستند، خاطرنشان کرد: پس از پایان روند پلاک‌گذاری توسط پلیس راهور، این دستگاه‌ها وارد ناوگان خواهند شد. طی ایام جنگ با کاهش تقاضای سفر مواجه بودیم و با افزایش تقاضا، اتوبوس‌های جدید در خطوط استفاده خواهد شد. 

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: از پیش تقسیم‌بندی مناطق بر اساس نیاز، برای به‌کارگیری اتوبوس‌های برقی صورت گرفته بود و توزیع بر مبنای اولویت قبلی انجام خواهد شد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
