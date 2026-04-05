مسئولیت نگهداری کودکان بی‌سرپرست در شرایط جنگ با بهزیستی است

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران کل استان‌ها بر آمادگی فوری بهزیستی برای مراقبت از کودکانی که در شرایط جنگی سرپرست خود را از دست می‌دهند، تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید حسن موسوی چلک در نامه‌ای خطاب به مدیران کل بهزیستی استان‌ها اعلام کرد: در شرایط جنگی و بر اثر حملات به مناطق مسکونی چنانچه کودکانی به دلیل شهادت والدین یا بستری شدن آنان در مراکز درمانی فاقد سرپرست باشند، تا تعیین تکلیف وضعیت حضانت آنان، مسئولیت نگهداری و مراقبت از این کودکان بر عهده بهزیستی خواهد بود. 

وی با تأکید بر اینکه تشکیل پرونده در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز ممکن است در لحظه انجام نشود، افزود: تا زمان تعیین تکلیف وضعیت حضانت این کودکان و یا ترخیص والدین و سرپرستان قانونی از مراکز درمانی، نگهداری و مراقبت از آنان بر عهده سازمان بهزیستی است. 

بر اساس گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، موسوی چلک از مدیران کل بهزیستی استان‌ها خواست با مسئولان مرتبط در استان هماهنگی لازم را انجام دهند و آمادگی بهزیستی را برای مراقبت از این گروه از کودکان اعلام کنند.

