به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی وقوع انفجار شبانه در حوالی بیمارستان روانپزشکی «دل‌آرام سینا» این مرکز درمانی با خسارات گسترده مواجه شده و فعالیت آن به‌طور کامل متوقف شده است. این حادثه ساعت ۲۳:۰۵ شامگاه نهم فروردین در خیابان فدائیان اسلام رخ داد و باعث شکسته شدن شیشه‌ها، تخریب پنجره‌ها و آسیب جدی به دیوارها و بخش‌های مختلف بیمارستان شد.

پس از این حادثه، بیماران به مراکز درمانی دیگر منتقل شدند و برنامه‌ریزی برای مدیریت شرایط در دستور کار قرار گرفت.

روند بازسازی این مرکز درمانی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بازگشت آن به چرخه خدمت‌رسانی دست‌کم شش ماه زمان ببرد.

دکتر شیر محمدی، مدیر بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا در خصوص وضعیت بیماران بستری در این بیمارستان پس از حملات به خبرنگار ایلنا گفت: ما بیمارانی را که در بیمارستان بستری بودند و در شب حادثه امکان ادامه درمان به صورت سرپایی را داشتند، ترخیص کردیم تا درمان خود را به صورت سرپایی پیگیری کنند. برخی بیماران را هم به بیمارستان‌های روانپزشکی روزبه و رازی منتقل کردیم.

وی افزود: همچنین یک تمهیداتی را در نظر گرفتیم تا از فردا بیمارانی که برای بستری شدن به بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا مراجعه می‌کنند، به بیمارستان پارسا ارجاع دهیم.

مدیر بیمارستان دلارام در پایان گفت: بیمارستان پارسا یکی از بخش‌های خود را در اختیار ما قرار داده است تا زمانی که بازسازی بیمارستان تکمیل شود، بیماران ما به طور موقت در این بیمارستان بستری شوند. پس از آن، بیماران به بیمارستان دلارام بازخواهند گشت. ما تلاش می‌کنیم تا بیمارستان را به زودی بازسازی کرده و به چرخه درمان بازگردانیم.

