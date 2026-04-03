مدیرکل کمیته امداد استان تهران اعلام کرد:
توزیع ۳۳ میلیارد تومان کمک مردمی در «جنگ رمضان» بین نیازمندان تهران
مدیرکل کمیته امداد و رئیس قرارگاه مردمی حمایتی – اجتماعی ایران همدل استان تهران از اختصاص بیش از ۳۳ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی به نیازمندان تهرانی در جریان پویش «جنگ رمضان» خبر داد.
به گزارش ایلنا، به گفته حمید طاهری جبلی، این حمایتها به ۲۳ هزار و ۴۶۱ نفر شامل بیماران صعبالعلاج، سالمندان و زنان سرپرست خانوار ارائه شده و بخش قابلتوجهی از منابع آن از زکات فطریه و کمکهای مردمی تأمین شده است. ️
وی اعلام کرد حدود ۸ میلیارد تومان از محل زکات فطریه به حساب ۸ هزار خانوار نیازمند واریز شده است. همچنین یک میلیارد تومان برای تأمین لوازم ضروری زندگی، ۶ میلیارد تومان برای ارتقای رفاه و سلامت ۱۰ هزار سالمند تحت حمایت، ۱۰ میلیارد تومان برای کمک به اجاره مسکن ۱۱ هزار خانوار، و توزیع ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت میان خانوادههای نیازمند اختصاص یافته است. افزون بر این، ۱۶۰ میلیون تومان نیز به عنوان هدیه ازدواج به ۸ زوج نیازمند پرداخت شده است. ️
رئیس قرارگاه مردمی حمایتی – اجتماعی ایران همدل استان تهران با قدردانی از همراهی مردم و خیرین، گفت این کمکها بر اساس نیازسنجی مددکاران و اولویتبندی خانوادههای تحت حمایت توزیع شده است.
وی هدف اصلی این قرارگاه و کمیته امداد را ارتقای کیفیت زندگی و بهبود شرایط معیشتی خانوادههای نیازمند دانست و از خیرین و مردم برای مشارکت بیشتر در توسعه خدمات حمایتی دعوت کرد.