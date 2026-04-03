خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

کد خبر : 1768846
لینک کوتاه کپی شد.

معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد حذف و اضافه نیمسال جاری در روزهای ۱۷ و ۱۸ فروردین‌ماه صرفاً به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است: 

بسمه‌تعالی

به اطلاع دانشجویان گرامی در کلیه مقاطع تحصیلی می‌رساند، حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. 

شایان ذکر است در اطلاعیه‌های آتی معاونت آموزشی دانشگاه، شماره تماس کارشناسان محترم آموزش دانشگاه برای ارتباط دانشجویان گرامی با کارشناسان واحد مربوطه اعلام خواهد شد؛ لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری به دانشگاه اکیداً خودداری کنید. لازم است دانشجویان محترم به صورت متناوب به تارنمای دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار