زمان حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد
معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد حذف و اضافه نیمسال جاری در روزهای ۱۷ و ۱۸ فروردینماه صرفاً بهصورت غیرحضوری انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمهتعالی
به اطلاع دانشجویان گرامی در کلیه مقاطع تحصیلی میرساند، حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
شایان ذکر است در اطلاعیههای آتی معاونت آموزشی دانشگاه، شماره تماس کارشناسان محترم آموزش دانشگاه برای ارتباط دانشجویان گرامی با کارشناسان واحد مربوطه اعلام خواهد شد؛ لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری به دانشگاه اکیداً خودداری کنید. لازم است دانشجویان محترم به صورت متناوب به تارنمای دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنند.