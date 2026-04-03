مهلت دوباره ثبتنام آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد از فردا
دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: مهلت دوبارهای برای متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی EPT در نظر گرفته است که از فردا (۱۵ فروردین) آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیهای مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آمده؛ آن دسته از متقاضیان آزمون زبان انگلیسی EPT اسفند که در موعد مقرر موفق به ثبتنام نشدهاند، با توجه به لغو آزمون مذکور، میتوانند به منظور شرکت در این آزمون از فردا شنبه (۱۵ تا ۱۹ فروردین) با مراجعه به سامانه ept. english. iau. ac. ir برای ثبتنام اقدام کنند.
این آزمون در صورت حصول شرایط در هفته آخر فروردین برگزار خواهد شد.
اطلاعیه نحوه و چگونگی ثبتنام داوطلبان و تاریخ برگزاری فردا (۱۵ فروردین) منتشر خواهد شد.
آزمون EPT که مخفف English Proficiency است، توسط دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۸۶ برای سنجش مهارتهای زبان انگلیسی دانشجویان دکتری تخصصی در سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب برگزار میشود.
این آزمون برای آن دسته از متقاضیانی است که مدرک بینالمللی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه را نداشته و باید نمره قبولی در آزمون مهارت زبانی را به عنوان جایگزین آن نمره جهت ورود به دوره دکتری دانشگاه کسب کنند، قبولی در این آزمون، یکی از پیششرطهای اصلی برای دریافت مدرک دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است.
آزمون یادشده مانند تمام آزمونهای معتبر زبان انگلیسی دارای نمره قبولی، مشروطی و مردودی بوده و حداکثر نمره آن صد است.