وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
کلاسهای دانشگاهها تا اطلاع بعدی مجازی خواهد بود
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تداوم امور آموزشی و برگزاری کلاسهای درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در نیمسال جاری از ۱۵ فروردین خبر داد.
به گزارش ایلنا، این وزارتخانه اعلام کرد: با عنایت به تداوم تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به کشور عزیزمان و به منظور تداوم فعالیتهای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، تصمیمات ذیل برای اجرا به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغ میشود:
۱. ضروی است تداوم امور آموزشی و برگزاری کلاسهای درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در نیمسال جاری از ۱۵ فروردین با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
۲. برگزاری کلاسهای درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تا اطلاع بعدی به صورت مجازی خواهد بود. ضروری است تمهیدات لازم توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای برگزاری کلاسهای برخط و اقدامات جبرانی برای دانشجویانی که امکان اتصال به کلاس برخط را ندارند، بهصورت آفلاین پیشبینی شود. همچنین، برای آن دسته از دروس عملی که امکان ارائۀ درس به صورت مجازی وجود ندارد، دانشگاهها متعاقباً برنامهریزی مقتضی را انجام داده و اطلاعرسانی لازم را به عمل آورند.
۳. جلسات_دفاع از پایاننامه، رساله و پیشنهادیۀ تحصیلات تکمیلی نیز میتواند بهصورت مجازی برگزار شود. همچنین، زمان دفاع از پایاننامهها و رسالهها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (خارج از سنوات مجاز) که کمیسیونهای موارد خاص (دانشگاهی، استانی و مرکزی) زمان دفاع ایشان را تا پایان اسفند ۱۴۰۴ تعیین کرده بود، تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید میشود.
۴. دانشگاهها میتوانند آزمون جامع مقطع دکتری تخصصی را بهصورت مجازی برگزار نمایند. ضمن اینکه مطابق شرایط مذکور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۴ آیین نامۀ یکپارچۀ مقررات آموزشی، دانشگاهها میتوانند آزمون جامع را برای دانشجویان با معدل ۱۷ و بالاتر جایگزین نمایند.
۵. در مورد دانشجویان در شرف دانشآموختگی تسهیلات مقتضی از جمله افزایش دروس معرفی به استاد (مطابق با مصوبات ابلاغی معاونت آموزشی) مورد توجه قرار گیرد.
۶. در مورد فعالیت گروههای آموزشی، آزمایشگاههای تحقیقاتی و سایر امور پژوهشی و فناوری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، تصمیم لازم متناسب با مقتضیات و شرایط منطقهای، بر اساس نظر کارگروه مدیریت استانی آموزش عالی انجام میشود.