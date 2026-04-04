در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تأثیر تداوم احتمالی جنگ بر وضعیت اعتیاد در کشور
مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد، تأثیر تداوم احتمالی جنگ بر وضعیت اعتیاد در کشور را بررسی کرد.
«سعید صفاتیان» مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد درباره تاثیر تداوم احتمالی جنگ بر وضعیت اعتیاد در کشور خبرنگار ایلنا گفت: از آغاز جنگ تاکنون قیمت مواد مخدر در کشور حدود ۶۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است. یعنی اگر تا قبل از جنگ فرد میتوانست تریاک مصرفی خود را با ۴،۳ میلیون تومان تامین کند، الان این عدد به ۵ تا ۶ میلیون تومان رسیده است که فشار زیادی را به فرد و حتی خانواده او وارد میکند.
او ادامه داد: طبیعتا با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور کشفیات ما در این حوزه هم کمتر بوده است، هر چند که طی ۳،۲ سال اخیر میزان کشفیات ما به دلیل کاهش چشمگیر تولید مواد مخدر در افغانستان کمتر بوده است. این شرایط باعث شده است که دسترسی به مواد مخدر بهویژه تریاک در کشور هم کاهش یابد. به نظر میرسد این موضوع باعث تغییر الگوی مصرف از تریاک به سمت مواد روانگردان شده است. موادی که اگرچه ارزانتر از تریاک هستند، اما همان حالاتی را در فرد ایجاد میکنند که با مصرف تریاک تجربه میکردند.
صفاتیان افزود: از طرف دیگر جمعیت معتادان در کشور، سالانه ۳.۵ میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان خرد و کلان مواد مخدر واریز میکنند، با تداوم احتمالی این شرایط این عدد افزایش پیدا می کند، رقمی که باعث افزایش درآمد و سود قاچاقچیان خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد گفت: در حال حاضر دولت نمیتواند در این زمینه برای کمک به مردم اقدام خاصی کند، زیرا در ماههای اخیر بحث کشت تریاک را داشتیم و امروز نمیتوان در این باره اقدامی کرد. در گذشته نیروی انتظامی بخشی از کشفیات خود در حوزه تریاک را در اختیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار میداد و این سازمانها هم اقدام به تولید شربت تریاک میکردند، اما امروز با توجه به کاهش میزان کشفیات، تولید شربت تریاک در کشور هم کاهش داشته است، به نحوی که بسیاری از مراکز ترک اعتیاد در تامین این شربت با مشکل مواجه شدهاند و نمیتوانند این داروی ترک اعتیاد را در اختیار همه مراجعانی که به آن نیاز دارند، قرار دهند.
صفاتیان به نقش خانوادهها هم اشاره کرد و افزود: از آنجایی که جامعه در شرایط جنگی قرار دارد، به نظر می رسد، حمایت دولتی از معتادان را شاهد نخواهیم بود، بنابراین نقش حمایتی خانوادهها پررنگتر میشود، اما به صورت کلی میتوان گفت وضعیت مواد مخدر در کشور بهسوی شرایطی نامناسب در حال حرکت است.
او تاکید کرد: در صورت طولانی شدن جنگ اولا احتمال الگوی مصرف از تریاک به سمت مواد روانگردان تغییر میکند و دوم اینکه فرم تزریقی مصرف مواد همچنین مصرف قرصهایی مانند متادون و ترومادول در کشور افزایش خواهد یافت.