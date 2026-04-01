جمعیت هلالاحمر:
۳ نیروی امدادی به شهادت رسیدندو ۱۵ تن دیگر مجروح شدند/خسارات سنگین جنگ به ۱۱۵ هزار واحد غیرنظامی
جمعیت هلالاحمر در اطلاعیهای با ارائه آمار تکاندهنده از خسارات جنگ رمضان اعلام کرد: بیش از ۱۱۵ هزار واحد غیرنظامی در حملات اخیر آسیب دیده یا تخریب شدهاند؛ رقمیکه سهم قابل توجهی از آن مربوط به استان تهران است و ابعاد گسترده خسارات به مراکز مسکونی، درمانی، آموزشی و حتی امدادی را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
- از ابتدای جنگ رمضان و حملات صهیونی و آمریکایی به کشورمان در روز نهم اسفندماه، تاکنون ۱۱۵ هزار و ۱۹۳ واحد غیرنظامی شامل ۹۱ هزار و ۴۹۸ واحد مسکونی و ۲۲ هزار و ۵۸۰ واحد تجاری دچار آسیبهای بسیار جدی شده یا کاملا از بین رفتهاند.
- ۴۴ هزار و ۳۹۱ واحد از این مراکز غیرنظامی تخریبشده متعلق به استان تهران است و این نشاندهنده حجم حملات گسترده در پایتخت است.
- با تلاش امدادگران هلالاحمر و حضور سریع آنها در صحنه در کمتر از ۵ دقیقه، تاکنون ۱۵۲۶ نفر از هموطنان از زیر آوار رهاسازی شدهاند که با اقدام تخصصی و به موقع امدادگران جمعیت هلالاحمر، تعداد ۸۱۰ نفر از این نفرات زنده از زیر آوار نجات یافتند و به مراکز درمانی منتقل شدند.
- برخلاف تمام قوانین بینالمللی، مراکز دارویی، درمانی، بهداشتی و اورژانسی نیز در این حملات آسیب دیدهاند که تعداد آنها به ۳۱۶ مرکز میرسد.
-۷۶۳ مدرسه و مرکز آموزشی و ۱۸ مرکز هلالاحمر نیز یا به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتهاند و کاملا تخریب شده یا بر اثر موج حملات آسیبهای جدی دیدهاند و دیگر قابل استفاده نیستند که این مسئله نیز نشان میدهد تجاوزات دشمن به خاک ما تنها به مراکز نظامی آسیب نمیزند.
- در این حملات علاوه بر زنان و کودکان بیگناه، ۱۵ نیروی امدادی مصدوم شدند و سه نفر نیز به شهادت رسیدند.
با توجه به اهمیت زمان طلایی برای نجات جان هموطنان از زیر آوار، به همه هموطنان عزیز توصیه میشود:
۱. محل دقیق حملات دشمن را از طریق شماره ملی امداد و نجات ۱۱۲ به جمعیت هلالاحمر اطلاعرسانی کنند.
۲. از تجمع در محلهای مورد اصابت خودداری و محیط را برای اقدام عملیاتی و ضربتی نیروهای عملیاتی آماده کنند.
۳. در محلهای عملیاتی و نقاط آسیبدیده نهایت همکاری را با نیروهای عملیاتی داشته باشند.