تمدید مهلت پرداخت حق بیمه برای بیمهشدگان گروههای خاص تا ۱۷ فروردین
به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به دریافت گزارشاتی از استمرار مشکلات شبکه اینترنت در روزهای اخیر و پیرو درخواست بیمهپردازان گرامی، مهلت پرداخت حق بیمه برای بیمهشدگان خاص اعم از بیمههای اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیرمجموعههای آن، بیمههای توافقی، کارگران ساختمانی، رانندگان حملونقل درون و برون شهری، قالیبافان و… یک بار دیگر و تا پایان روز دوشنبه ۱۷ فروردین تمدید میشود.
در ادامه این اطلاعیه عنوان شده است که این اقدام به منظور صیانت از حقوق بیمهشدگان و جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در استمرار ارائه خدمات به بیمهپردازانی که در شرایط خاص کنونی موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشدهاند صورت گرفته و قابل تمدید نخواهد بود.
در این اطلاعیه تأکید شده است که بیمهشدگان مذکور، میتوانند از طریق شعب، کارگزاریها و سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es. tamin. ir در مهلت باقیمانده نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایند تا در استمرار پوشش بیمهای ایشان و بهرهمندی از خدمات و تعهدات قانونی مربوطه اختلالی بوجود نیاید.