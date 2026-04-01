مشتاقانه منتظر بازگشت دانش آموزان ورزشکار ایرانی به رویدادهای آینده ISF هستیم

به گزارش ایلنا، در پی جنگ اخیر و شهادت جمعی از دانش‌آموزان ایرانی، ژلکو تاناسکوویچ؛ رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش مدارس (ISF)، در نامه‌ای خطاب به فدراسیون ورزش دانش‌آموزی ایران، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را اعلام کرد.

ژلکو تاناسکوویچ در بخشی از این نامه با اشاره به حوادث تلخ اخیر، نوشت: اجازه دهید صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت خود را برای از دست دادن هر یک از نوجوانان در جریان درگیری‌های فعلی در خاورمیانه ابراز کنم. تراژدی جنگ همواره زمانی فراتر از تحمل است که بر جوان‌ترین‌ها تأثیر می‌گذارد؛ کسانی که آینده آنان به عنوان مربیان و متخصصان ورزش، به ما سپرده شده است.

رئیس ISF با اشاره به‌عدم حضور تیم ملی هندبال دانش‌آموزان ایران در مسابقات قهرمانی جهان (WSC) در اسکوپیه، ابراز امیدواری کرد که شاهد حضور دوباره این ورزشکاران در میادین بین‌المللی باشیم و افزود: ما همچنین ازعدم امکان حضور ورزشکاران شما برای شرکت در این رویداد ناراحتیم و مشتاقانه منتظر استقبال مجدد از آنان در رویدادهای آینده ISF هستیم.

وی در خصوص درخواست مطرح شده پیرامون وضعیت رژیم صهیونیستی نیز با استناد به اساسنامه این فدراسیون توضیح داد: تعلیق یک عضو طبق اساسنامه ISF منوط بر تصمیم نهایی در این خصوص با مجمع عمومی این فدراسیون می‌باشد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، تاناسکوویچ در پایان این نامه، ابراز امیدواری کرد که با رصد وضعیت موجود، شاهد بازگشت سریع ،آرامش و امنیت برای پرورش ایمن تمام کودکان باشیم.

