رئیس انجمن علمی بهداشت ایران در نامهای به نهادهای بینالملل متذکر شد:
حملات اخیر علیه ایران مصداق جنایات جنگی/ ۷ بیمارستان تخلیه و از مدار خدمترسانی خارج شدند
رئیس انجمن علمی بهداشت ایران در نامهای به نهادهای بینالمللی، حملات اخیر علیه ایران را مصداق جنایات جنگی و نقض قوانین بینالمللی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، علی اکبری ساری، رئیس انجمن علمی بهداشت ایران در نامهای به سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان ملل متحد خواستار توجه این نهادها به تجاوزات دشمن امریکایی صهیونی به مراکز غیر نظامی ایران در جریان جنگ اخیر شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
مدیر کل محترم سازمان جهانی بهداشت
مدیر کل محترم صندق کودکان ملل متحد (یونیسف)
سلام علیکم
احتراما مایلم توجه شما را به این نکته مهم جلب کنم که در نتیجه حملات مسلحانه و تجاوزات اخیر غیرقانونی رژیم اشفالگر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه ایران، هزاران غیرنظامی بیگناه از جمله کودکان خردسال و زنان، طی چهار هفته گذشته جان خود را از دست دادهاند و زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی متعددی، به ویژه در بخشهای آموزش و سلامت، به شدت آسیب دیدهاند.
بر اساس آخرین اطلاعات تأیید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعیت هلال احمر ایران، در میان تعداد فزاینده شهدای این جنگ غیر اخلاقی و ناعادلانه که توسط رژیم اشفالگر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه ایران به راه افتاده است در ۳۰ روز نخست این حملات ناجوانمردانه: ۹۳۳۰۰ واحد غیرنظامی، شامل ۶۰۰ مدرسه، ۳۰۰ مرکز ارائه خدمات سلامت و ۱۷ مرکز هلال احمر در سراسر کشور، تخریب شده یا به طور جدی آسیب دیدهاند.
در مدرسهای در شهر میناب که در روز اول این حمله وحشیانه چندین بار عمداً توسط رژیم اشفالگر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا هدف قرار گرفت، ۱۴ معلم و ۱۶۸ دختر دانشآموز بیگناه جان خود را از دست دادند.
۱۹۹ مرکز بهداشتی و ۴۱ بیمارستان آسیب دیدهاند که از این تعداد ۷ بیمارستان تخلیه شده و دیگر عملیاتی نیستند. جدیدترین مورد آن، بیمارستان امام علی علیه السلام در شهر اندیمشک است که دو بار عمداً توسط رژیم اشفالگر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در ایام نوروز هدف قرار گرفت.
۵۱ واحد اورژانس و ۴۶ آمبولانس شامل ۳ آمبولانس هوایی و یک آمبولانس دریایی به شدت آسیب دیده یا از کار افتادهاند.
۲۴ نفر از پرسنل بخش بهداشت و درمان جان خود را از دست دادهاند و ۱۱۴ نفر دیگر زخمی شدهاند.
انستیتو پاستور ایران، یک موسسه تحقیقاتی پیشرو در منطقه مدیترانه شرقی که در سال ۱۹۲۰ - پیش از تأسیس رژیم اشغالگر اسرائیل - تأسیس شد، متحمل خسارات جدی و جبرانناپذیری شده است.
حملات جنایتکارانه رژیم اشفالگر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه چندین تأسیسات ذخیرهسازی نفت در شهر تهران (با بیش از ۹ میلیون نفر جمعیت) و دیگر شهرهای بزرگ ایران را هم به لیست جنایتهای بالا اضافه نمایید و این جنایتها همچنان با ادامه حملات بیوقفه دو رژیم رو به افزایش است.
تداوم چنین شرایطی، فراتر از ایجاد مانع در ارائه خدمات ضروری به مردم - به ویژه به کسانی که آسیبپذیرترین هستند یا نیاز فوری به مراقبتهای پزشکی دارند - از نظر پیامدهای سلامت روان نیز آثار عمیقی دارد.
این حملات و تجاوزات غیرقانونی، با توجه به پیامدهای شدید بهداشتی و زیستمحیطی، مصداق بارز جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نقض قوانین بینالمللی توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل است که نیاز به تحقیق و پیگیری فوری دارد. این مسئولیت سازمان ملل متحد و آژانسهای آن از جمله سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) است که این حملات جنایتکارانه را به روشنی محکوم کرده و خواستار توقف فوری این جنایات و مجازات عاملان آنها شوند. جامعه بینالمللی از شما انتظار دارد در این شرایط حساس، وظایف انسانی، اخلاقی و قانونی خود را به درستی انجام دهید.
با تشکر از توجه شما به این موضوع مهم.
دکتر علی اکبری ساری
رئیس انجمن علمی بهداشت ایران
۱۰ فروردین ۱۴۰۵؛ تهران، جمهوری اسلامی ایران