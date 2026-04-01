پیام تسلیت دانشگاه روسیه در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا
دانشگاه علوم انسانی روسیه در پیامی به وزارت علوم کشورمان ضمن عرض تسلیت، حمایت و همبستگی و همدلی خود را با جامعه دانشگاهی ایران اعلام کردند.
به گزارش ایلنا، وی. آی. زابوتکینا معاون رئیس دانشگاه علوم انسانی روسیه در امور همکاریهای بین المللی طی نامهای که در اختیار رایزن علمی ایران در روسیه قرار گرفته است، تسلیت، حمایت و همبستگی و همدلی خود را با جامعه دانشگاهی ایران اعلام کرده است.
در متن این نامه آمده است:
تسلیت صمیمانه مرا در ارتباط با رویدادهای تلخ و ناگواری که در جمهوری اسلامی ایران در حال وقوع است بپذیرید.
دانشگاه دولی علوم انسانی روسیه سال هاست که همکاریهای علمی و آموزشی سازندهای با دانشگاههای ایران داشته است.
در این روزهای دشوار، ما بر اهمیت همبستگی جامعه دانشگاهی و نیاز به حمایت متقابل تاکید داریم.
ما در اندوه مردم ایران شریک هستیم و در این روزهای سخت، همبستگی و همدلی خود را ابراز میداریم.