به گزارش ایلنا، حمیدرضا الوند، مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، با اشاره به تاریخچه این برنامه گفت: اجرای برنامه سرپرستی مددکاری اجتماعی در حوزه مراقبت از کودکان در خانواده از سال ۱۳۹۸ با حمایت مالی یونیسف و آموزش تئوری و عملی اولین گروه از سرپرستان آغاز شد. با پایان این دوره‌های آموزشی، ۳۰ سرپرست از سال ۱۴۰۰ فعالیت تخصصی خود را در قالب ارائه خدمات مددکاری و مداخلات حرفه‌ای بر اساس شیوه‌نامه نظارت بر فرزندان در خانواده شروع کردند.

توسعه شبکه سوپروایزران مددکاری در سراسر کشور

مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی بیان کرد: گروه دوم سرپرستان نیز در سال ۱۴۰۰ تحت آموزش‌های تئوری و عملی قرار گرفتند و از سال ۱۴۰۲ رسماً وارد چرخه فعالیت شدند. در حال حاضر حدود ۵۰ سرپرست مددکاری اجتماعی با دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان همکاری مستمر دارند.

وی در خصوص محتوای آموزشی این گروه‌ها تصریح کرد: این متخصصان تاکنون دوره‌های آموزشی متنوعی از جمله مهارت‌های سرپرستی، مصاحبه تخصصی با کودکان، خودمراقبتی، کار تیمی، تدوین برنامه مراقبت بر اساس مدل پایگاه امن، مباحث تخصصی مددکاری و روانشناسی، حقوق کودکان، سرمایه روانشناختی و پیشگیری از کودک‌آزاری را پشت سر گذاشته‌اند.

نظارت بر زندگی فرزندان در خانواده؛ اولویت اصلی

الوند هدف کلیدی این فعالیت‌ها را آموزش تخصصی مددکاران اجتماعی بخش اجرا به‌منظور ارتقای کیفی برنامه نظارت بر زندگی فرزندان در خانواده دانست و تأکید کرد: سوپروایزرهای مددکاری در استان‌ها، وظیفه آموزش مددکاران مراکز مثبت زندگی و مددکاران شهرستان‌ها و همچنین تربیت نسل جدید سرپرستان مددکاری اجتماعی را بر عهده دارند.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و تأکید سازمان بر امنیت کودکان اظهار داشت: با عنایت به سیاست سازمان در زمان جنگ برای حضور کودکان در درون کانون خانواده، تمامی ضوابط و مقررات قانونی و اداری به دقت لحاظ شده است. در این راستا تمامی سوپروایزرها در تعامل تنگاتنگ با کارشناسان حوزه کودکان و مددکاران مراکز مثبت زندگی در سراسر کشور هستند و در نحوه نظارت تخصصی بر وضعیت کودکان واگذار شده به خانواده‌های واجد شرایط و پیگیری امور تخصصی آنان، مشارکت فعال دارند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، الوند در پایان خاطرنشان کرد: به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده است که سوپروایزرها با هماهنگی و همکاری مراکز مثبت زندگی و کارشناسان حوزه کودکان، وضعیت مراقبت در خانواده‌ها را بیش از گذشته رصد، پایش و پیمایش کنند تا از سلامت و کیفیت زندگی فرزندان اطمینان کامل حاصل شود.

