پیام فرماندار تهران به مناسبت سالروز جمهوری اسلامی ایران

از خون دریادلان تا شکوه جمهوری اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

شهروندان غیور و شهید پرور تهران،

مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار پایتخت

دوازدهم فروردین، روز تجلی اراده ملت ایران، روز تثبیت نظامی که بر پایه آرمان‌های بلند اسلام ناب محمدی (ص) بنا نهاده شد، یادآور حماسه‌ای بی‌نظیر در تاریخ این مرزوبوم است.

امسال اما عطر این حماسه بزرگ با شهادت مظلومانه و غم‌بار دریادار رشید و بحرپیمای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده دلاور، دریابان شهید علیرضا تنگسیری که در راه پاسداری از عزت میهن اسلامی و حریم نیلگون خلیج همیشه فارس به فیض شهادت نائل آمد، آمیخته شده است.

این فرمانده خستگی‌ناپذیر و استوار، عمر پربرکت خود را در مسیر اعتلای پرچم جمهوری اسلامی ایران و حراست از مرزهای آبی میهن صرف کرد و یاد و نامش چون نگینی در تاریخ پرافتخار این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

اینجانب ضمن گرامیداشت دوازدهم فروردین ماه، روز جمهوری اسلامی ایران، این ضایعه جانسوز را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی دلاور سپاه، خانواده معظم شهید و عموم مردم شریف پایتخت تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.

از همه شهروندان فهیم، انقلابی و همیشه در صحنه تهران دعوت می‌نمایم تا با حضوری پرشکوه و حماسی در روز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه، هم‌زمان با سالروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رأس ساعت ۱۵، در مراسم تشییع پیکر پاک این شهید عزیز که از میدان انقلاب تا معراج شهدای تهران برگزار می‌گردد، بار دیگر پیوند ناگسستنی امت و شهادت را به نمایش بگذارند.

با حضور در این آئین معنوی که حماسه جمهوری اسلامی و حماسه تشییع یک دریادل را در هم گره زده است، بار دیگر به دشمنان این مرز و بوم ثابت کنیم که راه شهدا تا ظهور حضرت ولیعصر (عج) پررهروتر از همیشه ادامه دارد و جمهوری اسلامی، که ثمره خون هزاران شهید است، همواره سرفراز و استوار خواهد ماند.

روحشان شاد، راهشان پررهرو و جمهوری اسلامی ایران جاودان باد.

حسین خوش‌ اقبال

معاون استاندار و فرماندار تهران

