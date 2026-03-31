به گزارش ایلنا، روز سه شنبه، ۱۱ فروردین ماه، حسین سیمایی وزیر علوم تحقیقات و فناوری با ژاننا آندراسیان، وزیر آموزش، فرهنگ و ورزش ارمنستان درباره تجاوز غیر انسانی آمریکایی –اسرائیلی به ایران و همکاری‌های علمی و دانشگاهی مشترک گفت و گو کرد.

در این گفت­‌وگو سیمایی با قدردانی از حمایت و‌ پشتیبانی‌های مادی و معنوی ملت و دولت ارمنستان به ایران عزیز در طیّ جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی بیان داشت که ایران به هیچ وجه جنگ طلب نیست و نشانه آن این است که در دو جنگ اخیر، این طرف مقابل بود که در میانه مذاکرات سیاسی، به دیپلماسی خیانت کرد.

وزیر علوم کشورمان این نوع رفتار آمریکا را نوعی بدآموزی برای کشورهای جهان و برهم زدن نظم بین المللی دانست چراکه کشورها را به این نتیجه می­‌رساند که اگر مشابه کره شمالی یا رژیم صهیونیستی دارای سلاح هسته‌ای باشند، مورد هجوم و حمله یک­طرفه قرار نخواهند گرفت.

سیمایی با مرور حملات آمریکایی-اسرائیلی به ۴۰ مکان آموزشی، تحقیقاتی، دانشجویی و نیز مکان­‌های متعدد ورزشی و فرهنگی، تخریب برخی از اماکن فرهنگی متعلق به میراث مشترک ایران و ارمنستان را نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه و جنایت متجاوزان به تاریخ و فرهنگ معرفی کرد.

وی آمادگی وزارت علوم را برای گسترش همکاری­های علمی و بین المللی با کشور ارمنستان اعلام کرده و برگزاری هفته علم ایران و ارمنستان با مشارکت مراکز علمی-آموزشی دو کشور، برگزاری هفته فرهنگ ایران و ارمنستان با محوریت دانشگاه­‌های اصفهان و ایروان و تشکیل کارگروهی مشترک برای ترمیم و بازسازی بناهای تخریب شده در تجاوز آمریکایی-صهیونی که متعلق به فرهنگ مشترک دو کشور بوده را پیشنهاد کرد.

در این گفت­‌وگو آندراسیان ضمن تبریک عید تمدنی نوروز و آرزوی صلح و ارامش برای ایران، مراتب تسلیت دولت و ملت ارمنستان به دلیل کشته­ شدن کودکان و شهروندان ایرانی را اعلام کرده و از تجاوز و حمله به مراکز علمی و دانشگاهی ابراز تاسف کرد.

وزیر علوم ارمنستان تأکید کرد: ارمنستان در این روزهای سخت در کنار مردم ایران ایستاده­‌ است.

وزیر علوم و فرهنگ ارمنستان، اولویت سیاست خارجی و دیپلماسی علمی ارمنستان را همکاری از نزدیک با ایران دانست که یک دلیل مهم آن به پیشینه تاریخی کهنی مشترک میان دو ملت است.

اندراسیان با استقبال از پیشنهادهای وزیر علوم کشورمان، آمادگی کامل ارمنستان را برای روند اجرایی شدن پیشنهادات فوق، مبادلات علمی و به رسمیت شناختن دانشگاه‌های طرفین را اعلام کرد.

