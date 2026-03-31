بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

انّالله و انّا الیه راجعون

با کمال تأسف و تأثر، شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده جان‌برکف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به تمامی رزمندگان و مدافعان سرافراز این آب و خاک تسلیت می‌گوییم.

این شهید بزرگوار، پس از سال‌ها مجاهدت و فداکاری در راه حفظ عزت و اقتدار کشور عزیزمان، در نبرد با دشمنان کینه‌توز این مرز و بوم، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. بی‌شک خون این شهید والامقام، همچون دیگر شهدای مدافع وطن، نماد ایثار و استواری خواهد بود و دشمنان صهیونیستی و آمریکایی از این تجاوزات خود پشیمان خواهند شد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم و بازماندگان این شهید گرانقدر، برای آنان صبر و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسألت دارم. همچنین از خداوند منان خواستارم که روح این شهید عزیز را قرین آرامش و مغفرت قرار دهد و راه او را چراغ راه آیندگان قرار دهد.