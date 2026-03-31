پیام تسلیت معاون رئیس‌جمهور به مناسبت شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با صدور پیامی شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده جان‌برکف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، متن پیام تسلیت انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به شرح زیر است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

انّالله و انّا الیه راجعون

با کمال تأسف و تأثر، شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده جان‌برکف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به تمامی رزمندگان و مدافعان سرافراز این آب و خاک تسلیت می‌گوییم.

این شهید بزرگوار، پس از سال‌ها مجاهدت و فداکاری در راه حفظ عزت و اقتدار کشور عزیزمان، در نبرد با دشمنان کینه‌توز این مرز و بوم، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. بی‌شک خون این شهید والامقام، همچون دیگر شهدای مدافع وطن، نماد ایثار و استواری خواهد بود و دشمنان صهیونیستی و آمریکایی از این تجاوزات خود پشیمان خواهند شد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم و بازماندگان این شهید گرانقدر، برای آنان صبر و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسألت دارم. همچنین از خداوند منان خواستارم که روح این شهید عزیز را قرین آرامش و مغفرت قرار دهد و راه او را چراغ راه آیندگان قرار دهد.

