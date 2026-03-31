به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حمله به مراکز درمانی و شرکت‌های دارویی، جنایتی آشکار و بی‌سابقه است که سقوط اخلاقی و بی‌پروایی عاملان آن را نشان می‌دهد.»



وی افزود: «هدف قرار دادن مجموعه‌هایی که سال‌ها در تولید داروهای حیاتی و نجات جان بیماران فعالیت کرده‌اند، تجاوزی مستقیم به سلامت و کرامت انسانی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.»



رحیمی در ادامه یادآور شد: «ملت ⁧ایران⁩ با صلابت، این جنایت‌ها را رصد می‌کند و در حافظه تاریخی خود ثبت خواهد کرد.»