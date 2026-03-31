حمله به مراکز درمانی و شرکتهای دارویی جنایتی بیسابقه است
دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور، حمله به مراکز درمانی و شرکتهای دارویی را جنایتی آشکار و بیسابقه دانست.
به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حمله به مراکز درمانی و شرکتهای دارویی، جنایتی آشکار و بیسابقه است که سقوط اخلاقی و بیپروایی عاملان آن را نشان میدهد.»
وی افزود: «هدف قرار دادن مجموعههایی که سالها در تولید داروهای حیاتی و نجات جان بیماران فعالیت کردهاند، تجاوزی مستقیم به سلامت و کرامت انسانی و نقض فاحش حقوق بینالملل است.»
رحیمی در ادامه یادآور شد: «ملت ایران با صلابت، این جنایتها را رصد میکند و در حافظه تاریخی خود ثبت خواهد کرد.»