تخریب بیش از ۹۰ هزار ساختمان مسکونی در حملات دشمن/ شهادت ۲۳۴ نفر از دانشآموزان
جمعیت هلالاحمر در اطلاعیه شماره ۱۰ شرایط جنگ، اعلام کرد که ۱۱۳ هزار و ۵۷۰ واحد غیرنظامی در جنگ تحمیلی دشمن امریکایی - صهیونیستی دچار آسیب و خسارت شده که بیش از ۹۰ هزار واحد آن مسکونی است.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شماره ۱۰ هلالاحمر در خصوص جنگ تحمیلی صهیونی - آمریکایی علیه کشورمان به شرح زیر است:
۱- از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا صبح روز ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۹۲۸ مشاور جوان هلالاحمر به ۱۳۰ هزار و ۵۲۱ تماس مردمی با سامانه ۴۰۳۰ پاسخ داده و ۶۳۰ هزار و ۸۶ دقیقه مشاوره روانشناسی به هموطنان دچار آسیبهای روحی و روانی از حملات دشمن ارائه کردهاند.
۲- تاکنون ۱۱۳ هزار و ۵۷۰ واحد غیرنظامیبر اثر حملات رژیم صهیونی و آمریکا آسیب دیدهاند که از این میزان، ۲۲ هزار و ۴۲۲ واحد تجاری و ۹۰ هزار و ۶۳ واحد مسکونی مورد هدف قرار گرفتهاند که ۴۴ هزار و ۳۹۱ هزار واحد مسکونی و تجاری در تهران مورد آسیب بوده است.
۳- از آغاز جنگ تاکنون، ۳۰۷ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و مرکز اورژانس کشور از حملات دشمن آسیب جدی دیده و ۷۶۰ مدرسه در سراسر کشور مورد حملات مستقیم یا غیرمستقیم بوده که بر اثر این حملات، تاکنون ۲۳۴ نفر از دانشآموزان به شهادت رسیدهاند.
۴- تاکنون ۱۸ مرکز هلالاحمر و ۴۸ خودرو عملیاتی امدادی از آغاز جنگ رمضان مورد آسیب جدی قرار گرفتند. ۱۵ امدادگر هلالاحمر نیز در جریان امدادرسانی به هموطنان آسیبدیده از حملات، مجروح شده و سه امدادگر هلالاحمر نیز به شهادت رسیدهاند.
۵- بر اثر حملات هوایی، ۲۴ نفر از کادر درمان کشور تاکنون به شهادت رسیدهاند.
از هموطنان درخواست میشود که نقاط آسیبدیده از جنگ را به شماره ۱۱۲ هلالاحمر اطلاع دهند و از تماس با این شماره امدادی برای دریافت اطلاعات محلهای مورد اصابت خودداری و اخبار مربوط به جنگ را از رسانههای رسمی دنبال کنند.
- نقاط امن خانه را شناسایی و در لحظات اولیه در نقاط امن پناهگیری نموده و بعد از تثبیت شرایط به خروج از منزل اقدام کنید.
- منازل در صورت عدم خسارت همواره امن ترین نقاط محسوب میشوند.
- پس از حملات، در محل مورد اصابت تجمع نکنید، چون احتمال حملات مجدد وجود دارد و تجمع شما، روند امدادرسانی را نیز کند میکند.
- مسیرهای عبور خودروهای امدادی را باز نگه دارید و خودتان به سمت محل حملات و اصابتها نروید.
- داروهای ضروری، اسناد و مدارک مهم و لباس مناسب فصل به همراه مقداری جیره خشک را در کیف وسایل ضروری و در محل نزدیک به خروجی خانه نگه دارید.
- شیشههای خانه را با چسباندن چسب پهن در برابر موج انفجار، ایمن کنید و حتیالمقدور پردههای منزل کشیده باشد تا از اصابت شیشههایی شکسته به افراد خانه جلوگیری شود.