اصابت مستقیم موشک به شرکت دارویی«توفیق دارو»/ تخریب کامل واحدهای تولید مواد اولیه دارویی

او گفت: این مجموعه یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان مواد اولیه داروهای بیمارستانی و داروهای مورد استفاده در اتاق عمل بود. اصابت موشک‌ها باعث از بین رفتن کامل واحدهای تولید و بخش‌های تحقیق و توسعه کارخانه شده است.

پیرصالحی افزود: از ابتدای جنگ تا امروز، حدود ۲۴ کارخانه دارویی، تجهیزات پزشکی و شرکت‌ توزیعی با آسیب‌های کلی یا جزئی مواجه شده‌اند. در میان این واحدها، چند مجموعه مهم که تولیدکننده مواد اولیه حیاتی بودند نیز دچار خسارت شده‌اند.

وی درباره محصولات تولیدی واحد تخریب‌شده نیز توضیح داد: در این کارخانه داروی نهایی تولید نمی‌شد، اما مواد اولیه انواع داروهای بیمارستانی و برخی داروهای ضدسرطان در آنجا ساخته می‌شد که نقش مهمی در زنجیره تأمین کشور داشت.

با وجود این خسارت‌ها، معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: تولید در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و حتی اقلامی مانند شیر خشک همچنان ادامه دارد. همکاران ما در خطوط تولید و شبکه تأمین، شبانه روزی در حال فعالیت هستند تا هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشود و تاکنون نیز کمبودی گزارش نشده است.

پیرصالحی در پایان گفت: بر اساس اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی و کنوانسیون‌های مرتبط با حمایت از زیرساخت‌های حیاتی سلامت، حمله به مراکز درمانی، دارویی و تأمین‌کنندگان اقلام حیاتی از جمله مواردی است که در اسناد بین‌المللی به طور صریح منع شده و از منظر حقوقی قابل پیگیری است.