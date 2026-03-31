نامه وزیر بهداشت به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت؛
«جنگافروزی» علیه سلامت و امنیت انسانی را محکوم کنید
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامهای به تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، با اشاره به فشار بیسابقه وارد شده بر نظام سلامت کشور در پی حملات اخیر، خواستار محکومیت حمله به زیرساختهای درمانی ایران شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در این نامه، با بیان این که تخریب مراکز درمانی و شهادت نیروهای امدادی، ارائه خدمات حیاتی به مجروحان و بیماران را با چالش مواجه ساخته، تصریح کرده است: این اقدامات، مصداق بارز «جنگافروزی» علیه سلامت و امنیت انسانی است.
متن کامل نامه محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت کشورمان به دکتر تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت به شرح زیر است:
« جناب آقای دکتر تدروس آدهانوم گیبرسیوس
مدیرکل محترم سازمان جهانی بهداشت با سلام و احترام؛
با عنایت به توئیت اخیر جنابعالی مبنیبر فشار بیسابقه بر نظامهای سلامت در منطقه و با استناد به گزارشهای تأییدشده سازمان جهانی بهداشت در خصوص حملات به مراکز درمانی، مراتب تقدیر و نگرانی خود را اعلام میدارم.
متأسفانه در جریان تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، شاهد نقض آشکار حقوق بینالملل و تعهدات بشردوستانه بودیم. این حملات نهتنها به زیرساختهای حیاتی کشور ما آسیب رسانده، بلکه منجر به شهادت و مجروحیت شماری از نیروهای فداکار نظام سلامت و اختلال در خدماترسانی به بیماران و غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان شده است.
همانگونه که در پیام شما اشاره شد، نظام سلامت ایران برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده ناشی از این بحران، تحت فشار مضاعفی قرار دارد. تخریب مراکز درمانی و شهادت نیروهای امدادی، ارائه خدمات حیاتی به مجروحان و بیماران را با چالش مواجه ساخته است. این اقدامات، مصداق بارز «جنگافروزی» علیه سلامت و امنیت انسانی است.
نکته حائز اهمیت دیگر که میخواهم به استحضار جنابعالی برسانم، تهدید فاجعهبار ناشی از حملات به اهداف غیرنظامی و زیرساختهای کشور است که میتواند منجر به فجایع محیط زیستی و بهداشتی شود و مستقیماً با رسالت سازمان جهانی بهداشت در تضاد است.
بدین وسیله از سازمان جهانی بهداشت به عنوان عالیترین نهاد بینالمللی مسئول سلامت، انتظار داریم:
۱. با قاطعیت، هرگونه حمله به زیرساختهای غیرنظامی، بهویژه مراکز درمانی و نیروهای امدادی را محکوم نماید.
۲. سازوکاری فوری برای ارسال کمکهای بشردوستانه، شامل دارو، تجهیزات پزشکی و تیمهای واکنش سریع (EMT) جهت پشتیبانی از سیستم سلامت ایران فراهم آورد.
۳. نسبت به تبعات انسانی حملات احتمالی به تأسیسات غیرنظامی (اعم از پزشکی، انرژی و ...) هشدار داده و مانع از سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات شود.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تسهیل در ارسال کمکهای بشردوستانه اعلام میدارد و بر این باور است که «صلح بهترین درمان» است.»