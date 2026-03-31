مدیر داروخانههای هلال احمر کشور اعلام کرد
ذخیره دارویی خوبی در کشور وجود دارد/ مردم به فکر ذخیره دارو نباشند
به گزارش ایلنا، فراز امامی با اشاره به ذخیره دارویی در داروخانههای هلال احمر، اظهار کرد: خوشبختانه در این خصوص وضعیت نسبتاً پایداری داریم؛ تمهیدات لازم اندیشیده شده و ذخایر دارویی تکمیل شده است.
وی ادامه داد: با رایزنیهایی که با سازمانهای ذیربط از جمله سازمان غذا و دارو داشتیم، توانستیم به نتیجه خوبی برسیم تا افزایش تقاضا را بلافاصله برطرف کنیم.
مدیر داروخانههای هلال احمر کشور تصریح کرد: مردم نباید نگران باشند، چرا که از لحاظ تأمین دارو در وضعیت خوبی هستیم و ذخیره خوبی داریم. از مردم میخواهیم در این شرایط از مراجعه غیرضروری به داروخانههای هلال احمر پرهیز کنند. مردم نباید به فکر ذخیره دارو باشند و هر زمان که به این داروخانهها مراجعه کنند میتوانند داروی خود را تهیه کنند.