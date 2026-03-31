آغاز به کار پاتوق‌های جوانان از هفته آینده، روایت تازه‌ای از همدلی و نشاط اجتماعی
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از آغاز به کار پاتوق‌های جوانان از روز شنبه (۱۵ فروردین) در کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حساب شخصی خود نوشت: ‌امروز مورخ (۱۱ فروردین) در وبینار هماهنگی برنامه‌های سمن‌ها و پویش‌های ملی، بر یک نکته مهم تأکید کردم: ایران ما در طول تاریخ از دل سخت‌ترین حوادث، سربلند بیرون آمده و امروز هم با همان روحیه ایستاده است.

وی با تأکید بر اینکه ‌وظیفه ما مدیران در این مقطع تاریخی روشن است؛ باید با وجدان، آگاهی و تعهد، در کنار مردم و در مسیر اعتلای ‌ایران عزیز بایستیم و نقش خود را به‌درستی ایفا کنیم، ادامه داد: ‌در همین مسیر، تلاش شبانه‌روزی دولت برای تأمین نیازهای مردم قابل تقدیر است. با وجود همه فشارها، هیچ خللی در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای عمومی ایجاد نشده و این یک افتخار ملی است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ‌امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم و این انسجام ملی سرمایه‌ای است که باید حفظ و تقویت شود، افزود: ‌نقش جوانان در این مقطع بی‌بدیل است. حضور پرشور آنان در میدان‌های اجتماعی و فرهنگی، نشان‌دهنده عمق مسئولیت‌پذیری نسل جوان کشور است. بر همین اساس، با رویکردی جدید، فعالیت «پاتوق‌ها و خانه‌های جوانان» از شنبه آینده در سراسر کشور آغاز می‌شود.

به گفته وی، ‌در این طرح، تلاش کرده‌ایم با ایجاد تنوع در محتوا و برنامه‌ها، همه سلایق به‌ویژه قشر خاکستری جامعه را نیز جذب کنیم. برنامه‌هایی از جمله موسیقی، تئاتر، هنرهای نمایشی، فعالیت‌های فرهنگی، آموزش‌های روانشناسی و کاهش استرس، بخشی از محتوای این پاتوق‌ها خواهد بود. ‌ایران ما سرشار از تنوع فرهنگی است و باید از این ظرفیت ارزشمند برای تقویت همبستگی اجتماعی و نشاط جوانان استفاده کنیم.

وی ‌همچنین تأکید کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا وظیفه‌ای همیشگی است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت و ‌از همه همکارانم در سراسر کشور که با تمام توان پای کار ایستاده‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم و انتظار دارم استان‌ها با جدیت بیشتری در این مسیر فعال شوند. ‌ان‌شاءالله با تکیه بر همدلی، تلاش و ظرفیت عظیم جوانان، آینده‌ای روشن‌تر برای ایران عزیز رقم خواهیم زد.

