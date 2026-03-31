ابلاغ الزام مدیران مدارس غیردولتی برای پایدارسازی سامانههای آموزش مجازی
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی با تأکید بر ضرورت ادامه فعالیت های آموزشی دانش آموزان، اظهار کرد: آموزشهای مجازی و تعامل با دانشآموزان و اولیاء باید با کیفیت مطلوب و منطبق با آییننامههای آموزشی و بدون هرگونه اختلال ادامه پیدا کند.
به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده امروز، سه شنبه ۱۱ فروردین ماه در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان ها که به صورت وبیناری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا، به ویژه رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش آموز و فرهنگی بر ضرورت استمرار فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان تأکید کرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به استمرار آموزشهای غیرحضوری در شرایط خاص کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۵، گفت: همه مدیران مدارس و مراکز غیردولتی موظفند تا پایان تعطیلات نوروزی، نسبت به برقراری، پایداری و استمرار سامانههای مدیریت آموزش مجازی (LMS)، ارتباط با اولیاء و خدمات الکترونیکی مدرسه شامل آزمون آنلاین، تکالیف و سایر امور اقدام کامل و اطمینان بخش داشته باشند.
محمود زاده، با قدردانی از زحمات جهادی معلمان و همکاران فرهنگی در زمان جنگ و ارائه آموزش ها در بستر فضای مجازی برای دانش آموزان، تصریح کرد: معلمان عزیز مدارس غیر دولتی با تولید محتوای الکترونیکی و بهکارگیری شیوههای تدریس مبتنی بر سامانههای الکترونیکی در ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان اهتمام ورزند.
بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان با تأکید بر اینکه آموزش دانش آموزان و آینده سازان کشور تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت نمرات ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی و همچنین امتحانات دانش آموزان پایه هفتم تا دهم از نهم خرداد ماه ۱۴۰۵، مدیران و معلمان از فرصت های پیش رو در جهت تکمیل تدریس کتابهای درسی و همچنین کیفیت بخشی آموزشی بیشترین استفاده را داشته باشند.