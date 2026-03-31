خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان خبر داد

ثبت نام بیش از۲۲۰۰ نفر و ارسال بیش از۱۵۰۰ طرح برای طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی

ثبت نام بیش از۲۲۰۰ نفر و ارسال بیش از۱۵۰۰ طرح برای طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان از ثبت نام بیش از ۲۲۰۰ نفر و ارسال بیش از ۱۵۰۰ طرح به دبیرخانه دومین جشنواره طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی، خبر داد.

به گزارش ایلنا، عاطفه سادات مدبر نژاد در توضیح بیشتر گفت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره طراحی و دوخت تا ۱۵ فروردین تمدید شده بود و تا کنون بیش از ۲۲۰۰ نفر برای ارسال طرح  در جشنواره ثبت نام کرده اند و بیش از ۱۵۰۰ طرح اولیه به دبیرخانه ارسال شده است. 

وی ادامه داد: مخاطبانی که تا کنون موفق به ثبت نام و ارسال طرح به جشنواره نشده‌اند تا ۱۵ فروردین ماه می‌توانند از طریق نرم افزار شاد و آدرس  http://app.shad.ir/jashnvareh_lebase_danesh_amoozi در جشنواره ثبت نام و طرح های خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی و داوری، برگزیدگان مرحله اول مشخص و طرح های دوخته شده خود را به دبیرخانه ارسال خواهند کرد و مجدد مورد داروی قرار می گیرند.

بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، مدبر نژاد از تمامی طراحان، تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان این حوزه دعوت کرد با ارسال آثار و طرح‌های خود در این جشنواره مشارکت کرده و در ارتقای کیفیت پوشاک دانش‌آموزی کشور سهیم باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار