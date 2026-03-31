وزیر آموزشوپرورش تأکید کرد:
برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم بدون تغییر / تمرکز بر کیفیت آموزش و جبران عقبماندگیهای دروس
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان که به صورت وبیناری برگزارشد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، بر تداوم آموزشهای مجازی در شرایط ویژه تأکید کرد و از واگذاری اختیار برگزاری آزمونهای داخلی به استانها و اجرای برنامههای ویژه برای جبران عقبماندگی آموزشی و مدیریت نیروی انسانی خبر داد.
کاظمی، با اشاره به شرایط خاص کشور، استمرار آموزش را مهمترین اولویت این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: همه ظرفیتها باید برای حفظ کیفیت آموزش و جبران عقبماندگیهای احتمالی بهکار گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم بدون تغییر و طبق برنامه برگزار خواهد شد، افزود: در خصوص سایر آزمونها، اختیار برنامهریزی به استانها واگذار شده و تصمیمگیریها بهصورت داخلی انجام میشود.
وزیر آموزشوپرورش در ادامه بر لزوم تداوم آموزشهای مجازی، دستکم تا پایان فروردینماه تأکید کرد و گفت: مدیران استانی موظفاند با نظارت مستمر، روند آموزشها را بهصورت جدی دنبال کنند و از تمام ظرفیتها از جمله، مدرسه تلویزیونی ایران برای ارتقای کیفیت آموزشی بهره بگیرند.
وی با اشاره به ضرورت باز بودن مدارس حتی در شرایط خاص، تصریح کرد: مدارس نباید تعطیل باشند و کادر اجرایی باید به تشخیص مدیران و بهصورت چرخشی در مدارس حضور داشته باشند تا فرآیند آموزش و پاسخگویی به خانوادهها مختل نشود.
وزیر آموزشوپرورش، به موضوع ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید پرداخت و خاطرنشان کرد: استانها باید با مدیریت بهینه منابع انسانی، از ایجاد نیاز جدید جلوگیری کرده و از ظرفیت نیروهای موجود، بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، حداکثر استفاده را ببرند.
وی بر تسریع در صدور احکام رتبهبندی باقی مانده معلمان تأکید کرد و گفت: تأخیر در این زمینه قابل پذیرش نیست و مدیران استانی باید تا نیمه فروردین این موضوع را تعیین تکلیف کنند.
کاظمی، با اشاره به لزوم آمادگی برای بازسازی مدارس آسیبدیده، اظهار کرد: استانها موظفاند وضعیت مدارس را بهصورت دقیق احصا کرده و برای بازگشت سریع آنها به چرخه آموزش یا تأمین فضای جایگزین برنامهریزی کنند.